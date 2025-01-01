Arts
Новости
Новое видео MEGADETH
BATTLE BEAST сменили вокалистку
Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!»
Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
Black Stone Cherry

29 дек 2025 : 		 BLACK STONE CHERRY основали фонд для музыкантов

14 ноя 2025 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

19 сен 2025 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

20 фев 2025 : 		 Новый трек BLACK STONE CHERRY

3 дек 2024 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Надеюсь, ИИ не заменит людей на сцене»

4 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK STONE CHERRY

31 окт 2024 : 		 BLACK STONE CHERRY в ЗСК

30 окт 2024 : 		 Вокалист SKILLET в новом треке BLACK STONE CHERRY

14 окт 2024 : 		 JESSE LEACH в новом треке BLACK STONE CHERRY

2 июн 2024 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

14 фев 2024 : 		 Какие планы у BLACK STONE CHERRY?

14 ноя 2023 : 		 Барабанщика BLACK STONE CHERRY могли пристрелить

10 ноя 2023 : 		 Бурбон от BLACK STONE CHERRY

30 сен 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Концерт — это концерт, а альбом — это альбом»

30 сен 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 сен 2023 : 		 BLACK STONE CHERRY: «Сменив басиста, мы выросли»

26 июл 2023 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY не одобряет поступок Миранды Ламберт

8 июл 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 июл 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Мы больше, чем просто рок-н-ролльная команда»

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от BLACK STONE CHERRY

11 май 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

22 мар 2023 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

1 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

14 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 ноя 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY проведут стрим

13 окт 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY выпустят альбом в 2023 году
BLACK STONE CHERRY основали фонд для музыкантов



BLACK STONE CHERRY сообщили о создании фонда All I'm Dreamin' Of :

«Это то, чем мы были увлечены и хотели воплотить в жизнь в течение некоторого времени, и мы подумали, что сейчас тот самый момент. Фонд "All I'm Dreamin' Of" существует для того, чтобы расширять возможности и вдохновлять местных артистов, музыкантов и мечтателей. Миссия Фонда — помогать финансировать и поддерживать общественные художественные и музыкальные программы, гарантируя, что творчество, самовыражение и возможности останутся доступными для всех!»






