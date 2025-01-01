сегодня



BLACK STONE CHERRY основали фонд для музыкантов



BLACK STONE CHERRY сообщили о создании фонда All I'm Dreamin' Of :



«Это то, чем мы были увлечены и хотели воплотить в жизнь в течение некоторого времени, и мы подумали, что сейчас тот самый момент. Фонд "All I'm Dreamin' Of" существует для того, чтобы расширять возможности и вдохновлять местных артистов, музыкантов и мечтателей. Миссия Фонда — помогать финансировать и поддерживать общественные художественные и музыкальные программы, гарантируя, что творчество, самовыражение и возможности останутся доступными для всех!»











+1 -0



просмотров: 75

