BRUCE KULICK: «Я не парился, что меня не позвали в KISS после ухода Эйса»



BRUCE KULICK в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" спросили, предлагали ли ему вернуться в состав KISS после ухода из группы Эйса Фрейли в 2001 году:



«Понятно, что когда я услышал, что Эйс, вероятно, не появится [на концертах в 2001 году], и внезапно появился дублер Tommy [Thayer], который мог переодеться и накраситься, чтобы как-то заменить Эйса, я подумал: 'Они собираются пригласить меня?' Я помню, как разговаривал с парой своих друзей, которые были в курсе событий в группе, и я не знаю, что они собирались делать, но я подумал об этом и решил: "А мог бы я это сделать? Мог бы я стать Spaceman? Это кажется не совсем правильным". Я помню, что [ощущал] противоречие. С другой стороны, я подумал: "Мне бы очень понравилось вернуться в KISS, выступать на огромных аренах, летать на частных самолетах и пользоваться всеми привилегиями, а также той славой, которая идет вместе со всем этим". В итоге обо мне не вспомнили, что только в плюс».



На вопрос, был ли он "задет" тем фактом, что ему не предложили присоединиться к KISS, Bruce ответил:



«Нет. Я реально понимал, почему они обратились к Tommy. Я очень хорошо знал его. Раньше он много работал с группой в творческом плане — писал песни и организовывал турне, а также работал над "Kisstory", большой девятифунтовой книгой или чем-то еще. И зная, что он был участником трибьют-группы [COLD GIN] KISS и мог играть лучшие риффы...



Вот прекрасный пример: когда Paul Stanley сказал мне: "Ты новый гитарист KISS", это было в 84-м, за несколько дней до выхода концертного видео 'Animalize Live [Uncensored]'. "Мы хотим, чтобы ты играл конкурентоспособно. Ты знаешь, что происходит в мире гитаристов. Ты знаешь, что нам нужно. Ты стоишь одной ногой в винтажном материале, и мне нужно, чтобы ты играл как современные гитаристы". И, очевидно, в заявке на работу Tommy поставил галочку немного иного рода: "Играй риффы Эйса". Итак, в заключение, зная, что моим желанием было быть самим собой и на моем лице нет ни смущения, ни характера, а другая сторона этого лица —… Я бы плюнул на свое эго, если бы вдруг согласился на эту работу, если бы мне ее предложили. И я не смог бы сказать тебе, клянусь, что было бы, скажи они: "Нет, мы реально хотим тебя. Вот оплата, вот обязанности". Я мог бы сказать "да". Я имею в виду, как я мог отрицать, что хотел бы быть в группе? Но какой ценой?… И вы должны вспомнить, в каком году это было? Примерно 2000-й, 2001-й или где-то так — я не знаю, в каком все было состоянии. Но, оглядываясь назад на все эти годы и видя, как мою эпоху все больше воспринимали и чествовали, я также думаю, что Pophouse [шведская компания, которая купила каталог KISS, торговую марку и интеллектуальную собственность в начале 2024 года] действительно хочет поддерживать все 50 лет существования группы, а это значит, что моя эпоха получит еще большее развитие и внимания, чем в те годы, когда Genem Paul и Doc в основном контролировали все, что касалось группы. По понятным причинам. Я никогда не был зол на них. Зачем им исполнять песни с "Revenge", если они этого не хотят или если им кажется, что это неправильно? Я понимаю. Но, боже мой, когда я играю этот материал [теперь с другими музыкантами], это нечто особенное!»







