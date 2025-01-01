Arts
Новости
Peter Criss

23 дек 2025 : 		 PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»

9 дек 2025 : 		 PETER CRISS о награде в Кеннеди Центре

27 ноя 2025 : 		 PETER CRISS исполнил песню KISS

3 ноя 2025 : 		 PETER CRISS выпустит альбом зимой

18 май 2025 : 		 Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»

3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»



PETER CRISS в интервью Billboard рассказал о своей новой сольной пластинке:

«Я вложил в неё всю свою душу и сердце. Мой голос, я все еще пою как птичка. Боже, как мне повезло. Я чувствовал, что контролирую ситуацию, и наслаждался собой; вы можете услышать, как я смеюсь на записи. Мы все отлично провели время, и каждый из нас принял в этом участие. Это было похоже на то, что у нас была группа мечты. Это чувствуется в музыке. Все было просто замечательно. У меня не было опыта записи подобной пластинки со времен, возможно, первого альбома KISS. Я почувствовал себя так, словно мне снова исполнилось 20 лет!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
