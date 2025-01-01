сегодня



PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»



PETER CRISS в интервью Billboard рассказал о своей новой сольной пластинке:



«Я вложил в неё всю свою душу и сердце. Мой голос, я все еще пою как птичка. Боже, как мне повезло. Я чувствовал, что контролирую ситуацию, и наслаждался собой; вы можете услышать, как я смеюсь на записи. Мы все отлично провели время, и каждый из нас принял в этом участие. Это было похоже на то, что у нас была группа мечты. Это чувствуется в музыке. Все было просто замечательно. У меня не было опыта записи подобной пластинки со времен, возможно, первого альбома KISS. Я почувствовал себя так, словно мне снова исполнилось 20 лет!»







