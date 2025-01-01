сегодня



ADRIAN SMITH: «Жаль, что DAVID COVERDALE ушел на пенсию»



ADRIAN SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о решении DAVID COVERDALE уйти на пенсию:



«Раньше это было для меня самым важным в жизни, почти в плохом смысле, потому что вся моя жизнь была сосредоточена вокруг музыки. И если дела шли не очень хорошо, я впадал в депрессию. А так не должно быть. Но с другой стороны, если ты пытаешься добиться успеха, ты должен серьёзно подходить к делу. И если бы я не делал этого, возможно, я не добился бы того, что я достиг сейчас. Но это было нелегко. Это была борьба, в том числе и психологическая. Но сейчас я получаю от этого удовольствие. Я на пике. Я в хорошем положении. И я хочу наслаждаться этим, пока могу.



Печально, что David Coverdale завершил музыкальную карьеру, потому что он был великим артистом в DEEP PURPLE и WHITESNAKE. Но когда ты — я не говорю, что он "просто" певец, но когда твой главный инструмент — это голос, а тебе 80 лет, то пора остановиться. Но я намного моложе. Мне ещё шестьдесят с небольшим, так что я всё ещё чувствую себя довольно хорошо. Я знаю, что не изнашивал свой голос, как, вероятно, делал это David Coverdale на протяжении многих лет. Я всё ещё развиваю его, что очень приятно. Так что, надеюсь, я ещё смогу заниматься этим несколько лет».







