David Coverdale

*



23 дек 2025 : 		 ADRIAN SMITH: «Жаль, что DAVID COVERDALE ушел на пенсию»

15 дек 2025 : 		 DAVID COVERDALE решил избавиться от аккаунтов в соцсетях

25 ноя 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Жаль, что DAVID COVERDALE ушел на пенсию»

24 ноя 2025 : 		 STEVE VAI поблагодарил DAVID COVERDALE

22 ноя 2025 : 		 REB BEACH поблагодарил DAVID COVERDALE

16 ноя 2025 : 		 Жена и сын DAVID COVERDALE прокомментировали его заявление о завершении карьеры

24 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

12 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

16 ноя 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

9 ноя 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

28 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

24 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

19 окт 2024 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз

29 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DAVID COVERDALE

8 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DAVID COVERDALE

17 авг 2024 : 		 DAVID COVERDALE выпустит бокс-сет

24 ноя 2023 : 		 Альбом COVERDALE PAGE вышел на виниле

3 июл 2023 : 		 GLENN HUGHES — о вероятности сотрудничества с DAVID'ом COVERDALE'ом: «Окно возможностей закрывается»

2 июл 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Гитарку не желаете?»

29 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Осенью ждите от меня кое-что интересное»

1 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN

24 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Я не притворяюсь тем, кем не являюсь»

21 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание

16 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYKES'ом

14 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о работе с DAVID'ом COVERDALE'ом

30 сен 2022 : 		 ADRIAN VANDENBERG — о разногласиях с DAVID'ом COVERDALE'ом
ADRIAN SMITH: «Жаль, что DAVID COVERDALE ушел на пенсию»



ADRIAN SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о решении DAVID COVERDALE уйти на пенсию:

«Раньше это было для меня самым важным в жизни, почти в плохом смысле, потому что вся моя жизнь была сосредоточена вокруг музыки. И если дела шли не очень хорошо, я впадал в депрессию. А так не должно быть. Но с другой стороны, если ты пытаешься добиться успеха, ты должен серьёзно подходить к делу. И если бы я не делал этого, возможно, я не добился бы того, что я достиг сейчас. Но это было нелегко. Это была борьба, в том числе и психологическая. Но сейчас я получаю от этого удовольствие. Я на пике. Я в хорошем положении. И я хочу наслаждаться этим, пока могу.

Печально, что David Coverdale завершил музыкальную карьеру, потому что он был великим артистом в DEEP PURPLE и WHITESNAKE. Но когда ты — я не говорю, что он "просто" певец, но когда твой главный инструмент — это голос, а тебе 80 лет, то пора остановиться. Но я намного моложе. Мне ещё шестьдесят с небольшим, так что я всё ещё чувствую себя довольно хорошо. Я знаю, что не изнашивал свой голос, как, вероятно, делал это David Coverdale на протяжении многих лет. Я всё ещё развиваю его, что очень приятно. Так что, надеюсь, я ещё смогу заниматься этим несколько лет».




просмотров: 168

