CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES

6 сен 2021 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Вскрывая чужие тела, я научилась больше ценить своё»
29 авг 2021 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
4 авг 2021 :
|
BUTCHER BABIES — о термине "Female-fronted"
2 авг 2021 :
|
Вокалистки BUTCHER BABIES — о «тех самых фото»
27 июн 2021 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «В том, что мы выпускаем музыку без лейбла, нет ничего страшного»
3 апр 2021 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
16 фев 2021 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
15 фев 2021 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
3 фев 2021 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Уйти с СМ было непросто»
26 янв 2021 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
18 дек 2020 :
|
BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19
13 дек 2020 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
20 ноя 2020 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
30 окт 2020 :
|
Новый сингл BUTCHER BABIES
21 сен 2020 :
|
Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES
13 авг 2020 :
|
Новый сингл BUTCHER BABIES выйдет осенью
21 июл 2020 :
|
Превью нового альбома BUTCHER BABIES
29 июн 2020 :
|
Барабашка в доме вокалистки BUTCHER BABIES
5 июн 2020 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Слово на букву "Н" — это отвратительно!»
29 апр 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют песню Тома Петти
27 апр 2020 :
|
BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом
13 фев 2020 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «В этом году будет много интересного»
9 фев 2020 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я большая фанатка PANTERA»
16 май 2019 :
|
BUTCHER BABIES приступили к работе над альбомом
1 июн 2018 :
|
Акустика от BUTCHER BABIES
28 май 2018 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
7 май 2018 :
|
BUTCHER BABIES в акустике
2 мар 2018 :
|
Акустика от BUTCHER BABIES
5 янв 2018 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».
30 окт 2017 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
16 окт 2017 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
5 окт 2017 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы не справляемся с контролем над оружием»
30 сен 2017 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
19 сен 2017 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
9 сен 2017 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
30 авг 2017 :
|
Обложка нового альбома BUTCHER BABIES
14 авг 2017 :
|
BUTCHER BABIES хотят вернуть немного сексуальности
1 апр 2017 :
|
BUTCHER BABIES нашли барабанщика
26 мар 2017 :
|
BUTCHER BABIES приступили к записи
18 янв 2017 :
|
BUTCHER BABIES об участии в туре с MEGADETH
13 дек 2016 :
|
BUTCHER BABIES: «Мы соединили влияние BLACK SABBATH и SLIPKNOT, создав свой звук»
30 апр 2016 :
|
BUTCHER BABIES не нравится Дональд Трамп
25 апр 2016 :
|
BUTCHER BABIES готовы к созиданию
6 апр 2016 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы показали "фак" всей музыкальной индустрии»
16 мар 2016 :
|
BUTCHER BABIES проведут лето в работе
11 мар 2016 :
|
Вокалистки BUTCHER BABIES бедны "как церковные мыши"
17 янв 2016 :
|
Вокалистки BUTCHER BABIES исполняют PANTERA, DROWNING POOL
21 дек 2015 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES о событиях в Париже
3 дек 2015 :
|
BUTCHER BABIES в акустике
31 окт 2015 :
|
BUTCHER BABIES готовят пиццу
28 окт 2015 :
|
Вокалистки BUTCHER BABIES приглашают в свой автобус
20 окт 2015 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
20 сен 2015 :
|
BUTCHER BABIES рассказали, почему больше не выступают топлесс
11 сен 2015 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES о нападках фаната
22 авг 2015 :
|
Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания
18 авг 2015 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Печально, что женщины-музыканты не получают широкое признание»
29 июл 2015 :
|
Трек-лист нового альбома BUTCHER BABIES
12 июл 2015 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
2 июл 2015 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: "Скептики стимулируют на свершения"
27 июн 2015 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
24 июн 2015 :
|
Видео полного выступления BUTCHER BABIES
15 июн 2015 :
|
BUTCHER BABIES о названии альбома
11 июн 2015 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
27 май 2015 :
|
BUTCHER BABIES: «Мы будем биться за название!»
22 май 2015 :
|
BUTCHER BABIES: «Наш лейбл ненавидит название альбома»
19 май 2015 :
|
BUTCHER BABIES выбрали первый сингл
14 апр 2015 :
|
BUTCHER BABIES: «Мы хотим, чтобы люди либо любили нас, либо ненавидели!»
4 апр 2015 :
|
BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом
11 ноя 2014 :
|
BUTCHER BABIES "работают над честным альбомом"
23 окт 2014 :
|
BUTCHER BABIES исполнили кавер-версию S.O.D.
22 окт 2014 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
26 сен 2014 :
|
Семплы новых песен BUTCHER BABIES
9 сен 2014 :
|
Кавер-версия NAPOLEON XIV от BUTCHER BABIES
27 авг 2014 :
|
BUTCHER BABIES выпустят миньон с кавер-версиями THE OSMONDS, ZZ TOP
26 авг 2014 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES: «У нас кое-что выйдет в октябре»
29 июл 2014 :
|
Вокалистка BUTCHER BABIES выпускает книгу
19 июн 2014 :
|
BUTCHER BABIES отправились в студию
16 май 2014 :
|
Видео с выступления BUTCHER BABIES
9 янв 2014 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
6 сен 2013 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
4 июл 2013 :
|
Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания
22 июн 2013 :
|
Новая песня BUTCHER BABIES
7 июн 2013 :
|
Видео с текстом от BUTCHER BABIES
24 май 2013 :
|
Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет в июле
29 янв 2013 :
|
Видео с выступления BUTCHER BABIES
7 янв 2013 :
|
Видео с выступления BUTCHER BABIES
23 ноя 2012 :
|
BUTCHER BABIES на CENTURY MEDIA RECORDS
27 июл 2012 :
|
BUTCHER BABIES о британском туре
13 июн 2012 :
|
Видео с выступления BUTCHER BABIES
25 май 2012 :
|
Новое видео BUTCHER BABIES
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет