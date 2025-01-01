сегодня



CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES



CARLA HARVEY в недавнем интервью прокомментировала свой уходи из BUTCHER BABIES:



«Я не смогла поехать в тур [осенью 2023 года], потому что у меня была серьезная травма глаза, и они отправились в тур без меня. Тогда это было что-то вроде: "Ну, мы просто будем играть в группе сами". Когда ты так долго вкладывал во что-то свое сердце и душу, а потом тебя выдавливают из процесса, наступает момент, когда ты думаешь: "Я могу либо лечь и не делай ничего другого, или я не позволю кому-то другому указывать мне, когда я, черт возьми, закончу делать то, что я делаю!"»







