сегодня



AL PITRELLI о создании TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA



AL PITRELLI в недавнем выпуске "Soundcheck" рассказал о том, как создавался "Christmas Eve / Sarajevo 12/24" TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA:



«Я познакомился с Полом, который играл на гитаре в Нью-Йорке. Мы с ним просто подружились, и он сказал: "Однажды мы будем работать вместе". И [я сказал]: "Вполне справедливо". В 1995 году зазвонил телефон, и это был он. Он работал над этим проектом. Он говорит: "Мне нужна твоя помощь". Я хорошо разбирался в создании саундтреков к рок-н-роллу в более тяжелой манере. Я отправился в студию. Он положил фейдеры на стол, и я посмотрел на него. Я такой: "Серьезно, чувак? Рождественская песня?" Я просто рассмеялся. Он отвечает: "Ну, это не совсем рождественская песня. Это скорее саундтрек к событиям, которые происходили в канун Рождества во время войны в Сараево".



Я работал над песней — не знаю — пару дней. Я крепко обнял его и сказал: "Чувак, это круто". Я сказал: "Не знаю, услышит ли кто-нибудь это когда-нибудь". А он: "Я просто хочу создавать великие произведения искусства. Если альбом станет коммерческим или получит успех, это будет бонусом. Но, по крайней мере, мы вместе сделали что-то особенное". В одночасье она стала песней номер один по запросам в Америке. И он говорит: "Я хочу сделать целый альбом вокруг этой песни. Мы собираемся назвать проект TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Я такой: "Хорошо. Почему это должно сработать?" Бах — ударяет молния!»







+1 -0



просмотров: 169

