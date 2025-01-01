Arts
Новости
23 дек 2025 : 		 AL PITRELLI о создании TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

12 ноя 2025 : 		 Выпустит ли TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA что-то новое?

4 окт 2025 : 		 Гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: «Мы обходимся без подкладок!»

20 сен 2025 : 		 Участники TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA представляют новый релиз

1 авг 2025 : 		 Альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA впервые выйдет на виниле

19 янв 2025 : 		 Пожертвования TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA превысили $800000

26 ноя 2024 : 		 Вскрытие TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 фев 2024 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA пожертвовали миллион с тура 2023

18 ноя 2023 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA открыли тур

24 май 2023 : 		 Умер бывший вокалист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

4 янв 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO вспоминает основателя TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 дек 2022 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память музыкантов SAVATAGE

21 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

14 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

29 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

23 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

19 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

16 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

12 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

24 дек 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполнили ранее не публиковавшуюся композицию

29 ноя 2019 : 		 AL PITRELLI заявил, что TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA начали запись новой музыки

27 ноя 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

12 ноя 2019 : 		 RUSSELL ALLEN получил повреждение на репетиции TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

21 ноя 2018 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE
AL PITRELLI о создании TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA



AL PITRELLI в недавнем выпуске "Soundcheck" рассказал о том, как создавался "Christmas Eve / Sarajevo 12/24" TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA:

«Я познакомился с Полом, который играл на гитаре в Нью-Йорке. Мы с ним просто подружились, и он сказал: "Однажды мы будем работать вместе". И [я сказал]: "Вполне справедливо". В 1995 году зазвонил телефон, и это был он. Он работал над этим проектом. Он говорит: "Мне нужна твоя помощь". Я хорошо разбирался в создании саундтреков к рок-н-роллу в более тяжелой манере. Я отправился в студию. Он положил фейдеры на стол, и я посмотрел на него. Я такой: "Серьезно, чувак? Рождественская песня?" Я просто рассмеялся. Он отвечает: "Ну, это не совсем рождественская песня. Это скорее саундтрек к событиям, которые происходили в канун Рождества во время войны в Сараево".

Я работал над песней — не знаю — пару дней. Я крепко обнял его и сказал: "Чувак, это круто". Я сказал: "Не знаю, услышит ли кто-нибудь это когда-нибудь". А он: "Я просто хочу создавать великие произведения искусства. Если альбом станет коммерческим или получит успех, это будет бонусом. Но, по крайней мере, мы вместе сделали что-то особенное". В одночасье она стала песней номер один по запросам в Америке. И он говорит: "Я хочу сделать целый альбом вокруг этой песни. Мы собираемся назвать проект TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Я такой: "Хорошо. Почему это должно сработать?" Бах — ударяет молния!»




просмотров: 169

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
