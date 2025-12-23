Arts
Yngwie Malmsteen

YNGWIE MALMSTEEN: «Сочинение пары строк не делает кого-то автором песен»



YNGWIE MALMSTEEN 18 декабря написал в своем аккаунте:

«До моего сведения дошло, что нанятые за деньги певцы, которых я привлекал для работы над своими сольными альбомами, пытаются нажиться на моём бренде!

Давайте проясним: участие в записи МОИХ СОЛЬНЫХ альбомов не означает владение материалом, авторство или наследие. Сочинение пары строк не делает кого-то автором песен, а то, что они исполняли мой материал, не значит, что он им принадлежит. Им просто платили зарплату (работа по найму) за то, что они исполняли МОИ сочинённые партии, точно так же, как и клавишникам, басистам, барабанщикам и т. д.

Если единственный способ для вас гастролировать или привлечь внимание — это опираться на мой бренд и использовать моё имя, названия альбомов и мой СОЛЬНЫЙ каталог, то вы уже ответили на вопрос, кто на самом деле что-либо создал. Что они записали/создали за последние 30, 40 лет?»

Неясно, что вызвало последний всплеск эмоций у Malmsteen, но это может быть связано с тем, что Levén недавно объявил, что в мае 2026 года он даст два концерта в Японии, которые, по всей видимости, будут в основном посвящены материалу из единственного альбома Yngwie, в котором он участвовал, — «Facing The Animal» 1997 года. Также Boals и Vescera анонсировали на сентябрь европейский тур "The Seventh Trilogy Tour".

Недавно один из поклонников спросил Levén'a, участвовал ли он в сочинении текстов для «Facing The Animal». Шведский певец ответил:

«Ситуация разная в зависимости от песни... В случае с песней "Braveheart" Yngwie придумал название, а я написал большую часть текста и некоторые мелодические линии.

Он был не против моего участия в сочинении. Я написал 30–35 % текстов для альбома "Facing The Animal".

"Alone In Paradise" была старой идеей из альбома "Odyssey". Я только дописал текст. На самом деле, когда мы записывали песню, бэк-вокал Joe Lynn Turner ещё был там. Для таких треков, как "Enemy" и "Facing The Animal", я написал все тексты и мелодии».



23 дек 2025
faza
Все бьются за авторские. Иначе сейчас не выжить
23 дек 2025
Rutger
Маэстро срет кирпичами, а это значит, что его бывшие двигаются в правильном направлении.
23 дек 2025
gravitgroove
шведское происхождение не делает из Ингви викинга.
