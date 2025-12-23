YNGWIE MALMSTEEN: «Сочинение пары строк не делает кого-то автором песен»

28 авг 2024 :
YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари
27 июл 2024 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»
3 июл 2024 :
YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами
13 май 2024 :
YNGWIE MALMSTEEN говорит и показывает свою коллекцию
27 мар 2024 :
JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»
22 окт 2023 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»
15 окт 2023 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»
26 сен 2023 :
Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 авг 2023 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
24 авг 2023 :
Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN
21 авг 2023 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»
4 авг 2023 :
YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE
24 июл 2023 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
24 мар 2023 :
Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN
10 мар 2023 :
JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»
16 дек 2022 :
Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN
23 авг 2022 :
YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе
21 июл 2022 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
24 май 2022 :
YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?
16 май 2022 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
10 май 2022 :
YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»
23 мар 2022 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»
22 янв 2022 :
STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»
3 янв 2022 :
YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом
12 дек 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США
25 ноя 2021 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 ноя 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии
16 ноя 2021 :
Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»
27 окт 2021 :
JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN
13 окт 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году
7 сен 2021 :
Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места
18 авг 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»
16 авг 2021 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
10 авг 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»
5 авг 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»
27 июл 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT
26 июл 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР
24 июл 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет
13 июл 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»
12 июл 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE
9 июл 2021 :
Новое видео YNGWIE MALMSTEEN
8 июл 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»
6 июл 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO
2 июл 2021 :
GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить
20 июн 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»
16 июн 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»
16 июн 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada
6 июн 2021 :
Новая песня YNGWIE MALMSTEEN
2 июн 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном
1 июн 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»
10 май 2021 :
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
19 апр 2021 :
MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»
17 мар 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом
11 мар 2021 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»
5 мар 2021 :
Стрим от YNGWIE MALMSTEEN
12 янв 2021 :
GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»
29 июл 2020 :
JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»
8 июл 2020 :
TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»
24 май 2020 :
JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»
17 май 2020 :
JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN
3 мар 2020 :
YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»
1 янв 2020 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
3 июн 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender
21 май 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»
20 май 2019 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
18 апр 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет
16 апр 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару
15 апр 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
4 апр 2019 :
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
26 мар 2019 :
Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019 :
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019 :
Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018 :
JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018 :
YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017 :
JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017 :
YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016 :
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016 :
STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016 :
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016 :
YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
22 окт 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»
6 июн 2015 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
14 май 2015 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 май 2015 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2015 :
Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a
16 фев 2015 :
YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
13 фев 2015 :
YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME
6 фев 2015 :
YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида
18 окт 2014 :
YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами
7 июл 2014 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 июл 2014 :
YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD
22 июн 2014 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 июн 2014 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 май 2014 :
Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN
12 апр 2014 :
YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур
30 дек 2013 :
Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге
12 сен 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»
29 май 2013 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 май 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
2 май 2013 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
27 апр 2013 :
Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN
9 фев 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"
2 фев 2013 :
YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"
31 янв 2013 :
Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае
30 ноя 2012 :
YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома
28 ноя 2012 :
YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома
11 ноя 2012 :
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
19 окт 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
18 окт 2012 :
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре
16 окт 2012 :
Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
2 окт 2012 :
Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году
16 авг 2012 :
YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью
10 июл 2012 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a
15 дек 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!
15 ноя 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS
25 окт 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
23 мар 2011 :
YNGWIE MALMSTEEN о Японии
18 янв 2011 :
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a
8 дек 2010 :
YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников
25 ноя 2010 :
Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN
9 ноя 2010 :
Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
14 окт 2010 :
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
9 сен 2010 :
Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
27 авг 2010 :
YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома
9 июн 2010 :
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a
23 май 2010 :
YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO
21 апр 2010 :
Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля
5 дек 2009 :
Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN
1 дек 2009 :
Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a
8 ноя 2009 :
YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a
27 окт 2009 :
YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз
2 окт 2009 :
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а
13 мар 2009 :
Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
3 мар 2009 :
Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
27 фев 2009 :
2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте
22 фев 2009 :
YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте
2 сен 2008 :
YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома
4 май 2008 :
Бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN выпускает сольный альбом
1 мар 2008 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"
28 фев 2008 :
YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав
27 фев 2008 :
Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а
6 авг 2007 :
Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
