JONATHAN CAIN о финальных концертах с JOURNEY



JONATHAN CAIN в недавнем интервью обсудил недавно анонсированный свой последний тур с JOURNEY:



«Да, на самом деле это займет два года. Для меня, в моем возрасте, самое время. Я хочу жить своей жизнью, а дорога отнимает так много времени, и мне кажется, что сейчас самый подходящий момент, чтобы с ней покончить. И я просто обожаю наших фэнов, и я хочу достойно попрощаться с ними. Так что все должно быть очень весело. Мы начинаем в Пенсильвании, собираемся в Канаду и другие страны. И, конечно, у нас впереди еще один год. Так что все будет растянуто на два года. Я думаю, что они добавили Японию; мы собираемся в Японию. И еще будет тур на Гавайи. Но мы еще раз встретимся с фанатами, и я смогу сказать вам спасибо, и что я очень всем благодарен!»







