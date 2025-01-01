Arts
Новости
22 дек 2025 : 		 Новая песня WITCHCRAFT

1 май 2025 : 		 Новая песня WITCHCRAFT

4 апр 2020 : 		 Новая композиция WITCHCRAFT

17 мар 2020 : 		 WITCHCRAFT выпустят акустический альбом

10 янв 2016 : 		 Семплы новых песен WITCHCRAFT

23 дек 2015 : 		 Новая песня WITCHCRAFT

23 ноя 2015 : 		 Новая песня WITCHCRAFT

28 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WITCHCRAFT

20 окт 2015 : 		 Новый альбом WITCHCRAFT выйдет в 2016 году

9 апр 2013 : 		 WITCHCRAFT не приедет в Москву

11 сен 2012 : 		 Превью нового альбома WITCHCRAFT

14 авг 2012 : 		 Новая песня WITCHCRAFT

31 июл 2012 : 		 Новая песня WITCHCRAFT

23 июл 2012 : 		 Детали нового сингла WITCHCRAFT

19 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома WITCHCRAFT

27 июн 2012 : 		 Новый альбом WITCHCRAFT выйдет в сентябре

17 май 2012 : 		 WITCHCRAFT подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
Новая песня WITCHCRAFT



"A Sinner's Child", новая песня группы WITCHCRAFT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "A Sinner's Child", выход которого запланирован на 13 мара на Heavy Psych Sounds Records.




просмотров: 83

