×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео MEGADETH
32
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
16
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео MEGADETH
32
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
16
все новости группы
Satyricon
Норвегия
Black Metal
Dark Ambient
http://www.satyricon.no
Myspace:
http://www.myspace.com/satyricon
Facebook:
https://www.facebook.com/SatyriconOfficial
22 дек 2025
:
Профессиональное видео с выступления SATYRICON
13 апр 2025
:
Видео полного выступления SATYRICON
30 сен 2024
:
SATYRICON обещают очень разнообразную пластинку
14 авг 2024
:
Видео полного выступления SATYRICON
10 июн 2024
:
FRANK BELLO с SATYRICON
9 июн 2024
:
FRANK BELLO отыграл первое шоу с SATYRICON
28 май 2024
:
Басист ANTHRAX в SATYRICON
27 сен 2023
:
Новый альбом SATYRICON выйдет в мае
19 авг 2023
:
Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024
23 июл 2022
:
SATYRICON постоянно прогрессируют
8 июл 2022
:
SAMOTH пришел к SATYR'y
11 июн 2022
:
Новый альбом SATYRICON доступен для прослушивания
11 авг 2021
:
Вино вокалиста SATYRICON самое популярное в Норвегии
22 июн 2021
:
Профессиональное видео с выступления SATYRICON
21 май 2021
:
SATYRICON где-то в середине процесса
15 май 2021
:
Барабанщик SATYRICON — о веганстве
13 май 2021
:
SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме
4 апр 2021
:
Барабанщик SATYRICON: «Ощущение, что американцы специально не пускают европейские группы»
5 мар 2021
:
SATYRICON работают над новым материалом
23 янв 2021
:
SATYRICON ремастируют первые альбомы
18 июл 2020
:
Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса
6 янв 2020
:
У басиста SATYRICON рак
2 янв 2020
:
FROST о SATYR'е: «Он стал одним из величайших композиторов в блэк-металле»
21 дек 2019
:
Трейлер переиздания SATYRICON
16 окт 2019
:
SATYRICON переиздадут "Rebel Extravaganza"
1 фев 2019
:
SATYRICON целиком сыграют альбом 1999 года
19 сен 2018
:
Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством
20 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления SATYRICON
21 янв 2018
:
SATYRICON, ENSLAVED, HELHEIM номинированы на Spellemann
21 окт 2017
:
Видео с выступления SATYRICON
19 окт 2017
:
Новое видео SATYRICON
5 окт 2017
:
Вокалист SATYRICON: «Мы хотим добить альбом кавер-версий»
27 сен 2017
:
Видео полного выступления SATYRICON
21 сен 2017
:
Концерт SATYRICON в прямом эфире
16 сен 2017
:
Новая песня SATYRICON
8 сен 2017
:
Вокалист SATYRICON о здоровье
11 авг 2017
:
Видео с текстом от SATYRICON
1 авг 2017
:
Трек-лист нового альбома SATYRICON
12 июл 2017
:
Обложка нового альбома SATYRICON
15 май 2017
:
Барабанщик SATYRICON о новом альбоме
10 май 2017
:
SATYRICON на NAPALM RECORDS
23 мар 2017
:
SATYRICON поедут в тур осенью
8 мар 2017
:
Новый альбом SATYRICON выйдет осенью
15 ноя 2016
:
Вокалист SATYRICON о новом материале
11 окт 2016
:
Профессиональное видео полного выступления SATYRICON
16 сен 2016
:
Барабанщик SATYRICON: «Мы отбираем материал для нового альбома»
22 авг 2016
:
SATYRICON начнут запись в январе
21 май 2016
:
Показ юбилейного издания SATYRICON
19 май 2016
:
Переиздание SATYRICON доступно для прослушивания
18 мар 2016
:
Переиздание SATYRICON выйдет в мае
6 янв 2016
:
Вокалист SATYRICON жалеет о том, что играл в небольших барах
5 окт 2015
:
У лидера SATYRICON опухоль мозга
31 авг 2015
:
SATYRICON отметят 20-летие "Nemesis Divina" в 2016 году
13 июл 2015
:
Новый альбом SATYRICON будет отличаться от всего, что выходило раньше
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления SATYRICON
13 май 2015
:
У SATYRICON «много нового материала»
5 май 2015
:
SATYRICON запишут кавер-версию DEAD KENNEDY
30 апр 2015
:
Барабанщик SATYRICON: «Я никогда не пытался кого-либо копировать»
12 апр 2015
:
Видео с выступления SATYRICON
6 апр 2015
:
SATYRICON открыли европейский тур
14 фев 2015
:
Концертный релиз SATYRICON выйдет на Napalm Records
14 янв 2015
:
Фрагмент нового DVD SATYRICON
15 дек 2014
:
Новый концертный альбом SATYRICON выйдет в марте
22 авг 2014
:
SATYRICON планируют начать работу над новым материалом
8 мар 2014
:
Вокалист DARKTHRONE на концерте SATYRICON
13 дек 2013
:
SIVERT HØYEM выступит с SATYRICON
10 ноя 2013
:
Новое видео SATYRICON
27 сен 2013
:
Видео с текстом от SATYRICON
12 сен 2013
:
SATYRICON выступили с оперным хором
11 сен 2013
:
Интервью с вокалистом SATYRICON
10 сен 2013
:
Видео с текстом от SATYRICON
9 сен 2013
:
SATYRICON выступили с оперным хором
5 сен 2013
:
Видео с текстом от SATYRICON
4 сен 2013
:
Интервью с вокалистом SATYRICON
30 авг 2013
:
Интервью с вокалистом SATYRICON
20 авг 2013
:
Интервью с вокалистом SATYRICON
9 авг 2013
:
Новая песня SATYRICON
8 авг 2013
:
SATYRICON на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
6 авг 2013
:
Бонус-треки нового альбома SATYRICON
27 июн 2013
:
Обложка нового альбома SATYRICON
17 июн 2013
:
Вокалист SATYRICON о новом диске
23 май 2013
:
Название нового альбом SATYRICON
20 май 2013
:
SATYRICON почти завершили запись
11 май 2013
:
SATYRICON выступят с оперным хором
6 апр 2013
:
SATYRICON исполнили новую композицию
26 фев 2013
:
SATYRICON завершили запись ударных
12 фев 2013
:
SATYRICON начали запись
27 янв 2013
:
Новый альбом SATYRICON выйдет в сентябре
30 окт 2012
:
SATYRICON представят новый материал на фестивале Inferno
9 июн 2012
:
Участники SATYRICON, DARKTHRONE и других групп приняли участие в документальном фильме с мемориального концерта Jonas'a Christiansen'a
16 ноя 2011
:
SATYRICON в Колумбии
1 апр 2011
:
Норвежская девочка перестаёт плакать, когда ей включают музыку SATYRICON
9 ноя 2010
:
Фронтмен SATYRICON дал своё имя новой марке вина
12 окт 2010
:
SATYRICON 'чувствуют свежесть и перезаряженность'
26 ноя 2009
:
SATYRICON проясняет слухи вокруг группы
9 ноя 2009
:
В стане SATYRICON грядут перемены
8 окт 2009
:
SATYRICON не будут ездить в туры в 2010 году
23 сен 2009
:
Последний альбом SATYRICON будет переиздан
22 апр 2009
:
SATYRICON выступили вместе с сессионным басистом
15 апр 2009
:
Из SATYRICON ушёл басист
26 янв 2009
:
Новый видеоклип SATYRICON в сети
5 дек 2008
:
Ударник SATYRICON о новом альбоме
7 окт 2008
:
SATYRICON: превью нового сингла в сети
2 сен 2008
:
SATYRICON опубликовали трек-лист и обложку нового альбома
27 июн 2008
:
SATYRICON заменят OPETH на фестивалях
24 июн 2008
:
Подробности о новом альбоме SATYRICON
6 июн 2008
:
Satyr (SATYRICON) о новом альбоме группы
1 май 2008
:
Объявлена дата выхода нового альбома SATYRICON
18 апр 2008
:
Новый ЕР от SATYRICON
23 фев 2008
:
SATYRICON выступят в России
17 авг 2007
:
SATYRICON продлили контракт с лейблом Roadrunner
20 мар 2007
:
SATYRICON: "Требуется новая кровь!"
28 фев 2007
:
SATYRICON в 2007 году будут писать новый альбом
7 ноя 2006
:
SATYRICON: "Концерты в России были настоящей бомбой!"
15 авг 2006
:
Подробности о новом видео SATYRICON "The Pentagram Burns"
25 июл 2006
:
SATYRICON выступят в России
14 июл 2006
:
Последний альбом SATYRICON выйдет на виниле
15 июн 2006
:
Новый сингл SATYRICON летом
22 апр 2006
:
Новый видеоклип SATYRICON в сети
15 мар 2006
:
Опубликован трек с нового альбома SATYRICON
18 фев 2006
:
SATYRICON: обложка и сэмпл с нового альбома
11 фев 2006
:
Трек-лист нового альбома SATYRICON 'Now, Diabolical'
24 сен 2005
:
SATYRICON соберутся в студию в октябре
23 май 2005
:
SATYRICON о новом материале
24 янв 2005
:
SATYRICON летом приступят к записи нового альбома
23 дек 2004
:
Гитаристы SATYRICON убеждены в своей невиновности
21 дек 2004
:
Гитаристам SATYRICON светит 10 лет тюрьмы
7 ноя 2004
:
SATYRICON выступят вместе с INFERNAL MAJESTY и 3 INCHES OF BLOOD
30 мар 2004
:
Trym подменит барабанщика SATYRICON
26 фев 2004
:
Nocturno Culto выступит на сцене с SATYRICON
28 июн 2003
:
SATYRICON ищут клавишника
21 мар 2003
:
Концерт SATYRICON отменен
30 окт 2002
:
Новое видео от SATYRICON
17 окт 2002
:
SATYRICON сняли новое видео
25 сен 2002
:
Сатира и юмор
сегодня
Профессиональное видео с выступления SATYRICON
Профессиональное видео с выступления SATYRICON, которое состоялось в рамках Summer Breeze Festival 2018, доступно для просмотра ниже.
http://www.satyricon.no
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 54
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет