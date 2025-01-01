Arts
Новости
Новое видео MEGADETH
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
BATTLE BEAST сменили вокалистку
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
Satyricon

22 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления SATYRICON

13 апр 2025 : 		 Видео полного выступления SATYRICON

30 сен 2024 : 		 SATYRICON обещают очень разнообразную пластинку

14 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SATYRICON

10 июн 2024 : 		 FRANK BELLO с SATYRICON

9 июн 2024 : 		 FRANK BELLO отыграл первое шоу с SATYRICON

28 май 2024 : 		 Басист ANTHRAX в SATYRICON

27 сен 2023 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет в мае

19 авг 2023 : 		 Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024

23 июл 2022 : 		 SATYRICON постоянно прогрессируют

8 июл 2022 : 		 SAMOTH пришел к SATYR'y

11 июн 2022 : 		 Новый альбом SATYRICON доступен для прослушивания

11 авг 2021 : 		 Вино вокалиста SATYRICON самое популярное в Норвегии

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SATYRICON

21 май 2021 : 		 SATYRICON где-то в середине процесса

15 май 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON — о веганстве

13 май 2021 : 		 SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме

4 апр 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Ощущение, что американцы специально не пускают европейские группы»

5 мар 2021 : 		 SATYRICON работают над новым материалом

23 янв 2021 : 		 SATYRICON ремастируют первые альбомы

18 июл 2020 : 		 Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса

6 янв 2020 : 		 У басиста SATYRICON рак

2 янв 2020 : 		 FROST о SATYR'е: «Он стал одним из величайших композиторов в блэк-металле»

21 дек 2019 : 		 Трейлер переиздания SATYRICON

16 окт 2019 : 		 SATYRICON переиздадут "Rebel Extravaganza"

1 фев 2019 : 		 SATYRICON целиком сыграют альбом 1999 года
Профессиональное видео с выступления SATYRICON



Профессиональное видео с выступления SATYRICON, которое состоялось в рамках Summer Breeze Festival 2018, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 54

