Zepter

Австрия

22 дек 2025 : Новая песня ZEPTER



Новая песня ZEPTER



"Slasher on the Highway", новая песня ZEPTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Zepter, релиз которого намечен на 20 февраля:



Side A

1. Slasher on the Highway

2. Everlasting

3. The Slayer

4. Hit the Streets



Side B



5. The Exterminator

6. Dark Angels

7. Lonely Night (Screem Cover)

8. The Lords







