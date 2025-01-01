Arts
Zepter

22 дек 2025 : 		 Новая песня ZEPTER
Новая песня ZEPTER



"Slasher on the Highway", новая песня ZEPTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Zepter, релиз которого намечен на 20 февраля:

Side A
1. Slasher on the Highway
2. Everlasting
3. The Slayer
4. Hit the Streets

Side B

5. The Exterminator
6. Dark Angels
7. Lonely Night (Screem Cover)
8. The Lords




просмотров: 107

