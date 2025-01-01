Arts
Новости
*

The Rasmus

*



22 дек 2025 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

20 ноя 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

10 окт 2025 : 		 Новая песня THE RASMUS feat. Tyler Connely

12 сен 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

11 июл 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

16 май 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

28 мар 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

25 окт 2024 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

28 сен 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

10 июн 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

17 янв 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

13 янв 2022 : 		 THE RASMUS обновили состав и хотят на Евровидение

7 сен 2021 : 		 Новая песня THE RASMUS + APOCALYPTICA

17 июн 2021 : 		 Кавер-версии METALLICA и SLAYER от вокалиста THE RASMUS

14 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 сен 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 янв 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

3 дек 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

10 май 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

1 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 мар 2017 : 		 Новый сингл THE RASMUS выйдет весной

26 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS

27 фев 2012 : 		 Новая песня THE RASMUS

29 ноя 2009 : 		 Anette Olzon и THE RASMUS на финском TV
Видео с текстом от THE RASMUS



THE RASMUS опубликовали официальное видео с текстом к композиции Break These Chains с вокалистом BLIND CHANNEL




просмотров: 92

