Новости
Новое видео MEGADETH
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
BATTLE BEAST сменили вокалистку
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
Angus McSix

Новое видео ANGUS McSIX



I am Adam McSix feat. Rhapsody of Fire + Alex Krull, новое видео группы ANGUS MCSIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Angus McSix and the All-Seeing Astral Eye, релиз которого намечен на 13 марта.






22 дек 2025
Орион
Так ты Ангус или Адам, сто мечей тебе в ножны
22 дек 2025
rassol
Орион, он Алан, тьфу, Анал.
просмотров: 179

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
