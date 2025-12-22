сегодня



Новое видео ANGUS McSIX



I am Adam McSix feat. Rhapsody of Fire + Alex Krull, новое видео группы ANGUS MCSIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Angus McSix and the All-Seeing Astral Eye, релиз которого намечен на 13 марта.











