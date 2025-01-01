Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
As The Sun Falls

Новое видео AS THE SUN FALLS



“A Shimmer On The Tides”, новое видео AS THE SUN FALLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Songs From The Veil", релиз которого намечен на 22 мая на Theogonia Records




просмотров: 32

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
