Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 32
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 32
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |

|||| сегодня

Умер Крис Ри



zoom
Певец скончался в понедельник в больнице после непродолжительной болезни, сообщил представитель его семьи.

В заявлении от имени его жены и двоих детей говорится: "С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса.

"Он мирно скончался в больнице сегодня утром после непродолжительной болезни в окружении своей семьи".

В 2020 году на платформах социальных сетей певца была опубликована переписка между Ри и его другом и земляком, уроженцем Мидлсбро Бобом Мортимером, в которой он объяснил, как пришел к написанию трека Driving Home for Christmas.

Ри сказал, что в то время он получал пособие по безработице, его менеджер только что уволился от него, и ему запретили водить машину.

Его тогдашней девушке Джоан (с которой он познакомился, когда им обоим было по 16 лет, и они поженились) пришлось заехать за ним в Лондон на своем мини и отвезти домой.

Именно это вдохновило меня на создание песни, которая была написана в 1978 году, за 10 лет до того, как она была выпущена в качестве сингла в 1988 году.

На вопрос о том, что он думает, когда слышит эту песню, певец пошутил о том, что она подарила ему "этот чудесный маленький отпуск на Мальдивах".

С тех пор песня была перепета такими артистами, как Энгельберт Хампердинк и Стейси Соломон.

Ри был хорошим другом Мортимера, и в 1997 году они записали альбом "Let's Dance" для финала Кубка Англии футбольного клуба "Мидлсбро".

Но, несмотря на успех певца и автора песен, на протяжении многих лет он страдал от различных проблем со здоровьем.

Ему удалили поджелудочную железу через несколько лет после того, как в 1994 году, в возрасте всего 33 лет, у него был диагностирован рак поджелудочной железы, что привело к развитию диабета 1 типа. Позже, в 2016 году, у него случился инсульт.

Звезда никогда не забывал о своих корнях, рассказав в прошлом году журналу Saga: "У меня всегда были сложные отношения со славой, даже до моей первой болезни.

Никто из моих кумиров не был рок-звездами. Однажды я приехал в Голливуд на вручение премии "Грэмми" и думал, что встречусь с такими важными людьми, как Рай Кудер или Рэнди Ньюман. Но меня окружали звезды поп-музыки.

История со знаменитостями пошла совершенно не так, как надо, в том смысле, что все пытались превзойти друг друга. Они не вкладывают душу в работу".

Говоря о своей жене в том же интервью, он сказал: "Наш золотой момент — это каждое утро, когда мы спорим локтями о том, чья очередь варить кофе.

Затем мы выпиваем большие кружки свежего кофе, смотрим утренние новости Би-би-си или Скай и целый час смотрим в окно на сельскую местность, и нам по-прежнему по 16 лет. Нам повезло, что у нас все еще есть это чувство».

Ри родился в 1951 году в Мидлсбро в семье отца-итальянца и матери-ирландки, у него было шестеро братьев и сестер. Он начал свою трудовую жизнь, помогая своей семье в производстве мороженого.

«Быть ирландским итальянцем в кафе–баре в Мидлсбро — я начал свою жизнь как аутсайдер», — сказал он позже.

Как только он взял в руки гитару, он вскоре начал играть в различных группах и выпустил свой дебютный альбом Whatever Happened To Benny Santini? в 1978 году.

Его коммерческий прорыв произошел в 1980-х годах, когда два его студийных альбома — The Road To Hell (1989) и Auberge (1991) — заняли первое место в Великобритании.

В последние годы жизни, столкнувшись с проблемами со здоровьем, он вернулся к своим блюзовым корням.

После перенесенного девять лет назад инсульта он восстановился и в 2017 году выпустил новый альбом "Road Songs For Lovers".

В конце того же года он записал альбом On the road, но был вынужден отменить несколько концертов после того, как потерял сознание посреди песни во время выступления в New Theatre в Оксфорде.

В октябре 2025 года Ри выпустила новый альбом под названием The Christmas Album, в который вошла ремастерованная "Driving Home For Christmas" и другие праздничные треки.

Телеведущая Лиззи Канди, которая снялась в музыкальном клипе на песню Driving Home For Christmas 2009 года, сказала, что ей "так грустно" слышать о смерти музыканта.

«Я наслаждалась каждой минутой, для меня было честью работать с ним и сниматься в его культовом музыкальном клипе. Он всегда будет для меня источником вдохновения и легендой».

У Ри и его жены Джоан есть две дочери, Джозефина и Джулия. Он считал, что его семья помогла ему справиться с проблемами со здоровьем.

«Для меня главное — музыка и семья. Я всего лишь один из четырех, вот такой я есть. Я на 25% состою в группе. Так было всегда, и нам это нравится. А в промежутках — музыка».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 дек 2025
Nord61
Самобытный был музыкант, интересных песен у него хватало. Очень жаль, что с молодости здоровье его так подвело. R.I.P.
22 дек 2025
rassol
"The road to hell"
22 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
Несгибаемый! Прощай, легенда
22 дек 2025
N
Nepalcev
Печально. Покойся с миром, Крис.
22 дек 2025
gravitgroove
Доброй памяти ему и спасибо за" Looking for the summer"
22 дек 2025
F
Fo0x
Какая-то теплая и ностальгическая музыка у него была. Жаль, что не получил гораздо бóльшей славы, которую заслуживал.

И еще как-то непривычно читать, что в 1994 ему было 33, а умер он сейчас в 74. Время, какого хера?
просмотров: 500

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом