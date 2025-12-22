Новое видео MEGADETH 32 CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30 BATTLE BEAST сменили вокалистку 27 STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18 Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16

сегодня



Умер Крис Ри



Певец скончался в понедельник в больнице после непродолжительной болезни, сообщил представитель его семьи.



В заявлении от имени его жены и двоих детей говорится: "С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса.



"Он мирно скончался в больнице сегодня утром после непродолжительной болезни в окружении своей семьи".



В 2020 году на платформах социальных сетей певца была опубликована переписка между Ри и его другом и земляком, уроженцем Мидлсбро Бобом Мортимером, в которой он объяснил, как пришел к написанию трека Driving Home for Christmas.



Ри сказал, что в то время он получал пособие по безработице, его менеджер только что уволился от него, и ему запретили водить машину.



Его тогдашней девушке Джоан (с которой он познакомился, когда им обоим было по 16 лет, и они поженились) пришлось заехать за ним в Лондон на своем мини и отвезти домой.



Именно это вдохновило меня на создание песни, которая была написана в 1978 году, за 10 лет до того, как она была выпущена в качестве сингла в 1988 году.



На вопрос о том, что он думает, когда слышит эту песню, певец пошутил о том, что она подарила ему "этот чудесный маленький отпуск на Мальдивах".



С тех пор песня была перепета такими артистами, как Энгельберт Хампердинк и Стейси Соломон.



Ри был хорошим другом Мортимера, и в 1997 году они записали альбом "Let's Dance" для финала Кубка Англии футбольного клуба "Мидлсбро".



Но, несмотря на успех певца и автора песен, на протяжении многих лет он страдал от различных проблем со здоровьем.



Ему удалили поджелудочную железу через несколько лет после того, как в 1994 году, в возрасте всего 33 лет, у него был диагностирован рак поджелудочной железы, что привело к развитию диабета 1 типа. Позже, в 2016 году, у него случился инсульт.



Звезда никогда не забывал о своих корнях, рассказав в прошлом году журналу Saga: "У меня всегда были сложные отношения со славой, даже до моей первой болезни.



Никто из моих кумиров не был рок-звездами. Однажды я приехал в Голливуд на вручение премии "Грэмми" и думал, что встречусь с такими важными людьми, как Рай Кудер или Рэнди Ньюман. Но меня окружали звезды поп-музыки.



История со знаменитостями пошла совершенно не так, как надо, в том смысле, что все пытались превзойти друг друга. Они не вкладывают душу в работу".



Говоря о своей жене в том же интервью, он сказал: "Наш золотой момент — это каждое утро, когда мы спорим локтями о том, чья очередь варить кофе.



Затем мы выпиваем большие кружки свежего кофе, смотрим утренние новости Би-би-си или Скай и целый час смотрим в окно на сельскую местность, и нам по-прежнему по 16 лет. Нам повезло, что у нас все еще есть это чувство».



Ри родился в 1951 году в Мидлсбро в семье отца-итальянца и матери-ирландки, у него было шестеро братьев и сестер. Он начал свою трудовую жизнь, помогая своей семье в производстве мороженого.



«Быть ирландским итальянцем в кафе–баре в Мидлсбро — я начал свою жизнь как аутсайдер», — сказал он позже.



Как только он взял в руки гитару, он вскоре начал играть в различных группах и выпустил свой дебютный альбом Whatever Happened To Benny Santini? в 1978 году.



Его коммерческий прорыв произошел в 1980-х годах, когда два его студийных альбома — The Road To Hell (1989) и Auberge (1991) — заняли первое место в Великобритании.



В последние годы жизни, столкнувшись с проблемами со здоровьем, он вернулся к своим блюзовым корням.



После перенесенного девять лет назад инсульта он восстановился и в 2017 году выпустил новый альбом "Road Songs For Lovers".



В конце того же года он записал альбом On the road, но был вынужден отменить несколько концертов после того, как потерял сознание посреди песни во время выступления в New Theatre в Оксфорде.



В октябре 2025 года Ри выпустила новый альбом под названием The Christmas Album, в который вошла ремастерованная "Driving Home For Christmas" и другие праздничные треки.



Телеведущая Лиззи Канди, которая снялась в музыкальном клипе на песню Driving Home For Christmas 2009 года, сказала, что ей "так грустно" слышать о смерти музыканта.



«Я наслаждалась каждой минутой, для меня было честью работать с ним и сниматься в его культовом музыкальном клипе. Он всегда будет для меня источником вдохновения и легендой».



У Ри и его жены Джоан есть две дочери, Джозефина и Джулия. Он считал, что его семья помогла ему справиться с проблемами со здоровьем.



«Для меня главное — музыка и семья. Я всего лишь один из четырех, вот такой я есть. Я на 25% состою в группе. Так было всегда, и нам это нравится. А в промежутках — музыка».







