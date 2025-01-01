Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 19
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*

Iron Savior

*



23 дек 2025 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

17 дек 2025 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления IRON SAVIOR

24 авг 2025 : 		 Перезаписанный релиз IRON SAVIOR

28 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

28 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

4 июн 2025 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет летом

25 фев 2025 : 		 Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обязаны быть нейтральными и беспристрастными»

24 фев 2025 : 		 IRON SAVIOR зассали из-за Трампа

7 янв 2025 : 		 IRON SAVIOR расстались с басистом

11 фев 2024 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

22 окт 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

6 окт 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

12 авг 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

11 авг 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

19 июл 2023 : 		 У лидера IRON SAVIOR рак

17 июл 2023 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

9 июн 2023 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

15 авг 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

28 июн 2022 : 		 Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR

3 май 2022 : 		 Kai Hansen на новом сингле IRON SAVIOR

4 апр 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

24 мар 2022 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

26 окт 2021 : 		 Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью

4 дек 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR
|||| 23 дек 2025

Новое видео IRON SAVIOR



zoom
Fame, новое видео IRON SAVIOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Awesome Anthems Of The Galaxy", выход которого намечен на 27 марта:

Fame
All I Need Is A Miracle
When The Rain Begins To Fall
Maniac
Take On Me
Relax
What A Feeling
Against All Odds
Separate Ways
Suburbia
Here Comes The Rain Again
She’s Like The Wind
(I Just) Died In Your Arms Tonight
Forever Young
Since You Been Gone
Call Me
Catch Me I’m Falling






просмотров: 183

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом