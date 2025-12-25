сегодня



NAZARETH сменили вокалиста



Группа NAZARETH сообщили о том, что место Carl Sentance в группе занял Gianni Pontillo, но никаких причин такого поступка сообщено не было. Во вторник Carl прокомментировал перемены:



«Привет, ребята. Поздравляю вас всех с Рождеством. Вы, наверное, уже слышали о моем уходе из NAZARETH. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что поддерживали меня на протяжении почти 11 лет. 11 лет — вы можете в это поверить? Это безумие. Время летит незаметно, но теперь пришло время двигаться дальше.



Ребята, 2026 год обещает стать для меня потрясающим. Это будет замечательно. Мы начинаем в Японии, в Токио, с LORDS OF NEW WAVE OF BRITISH HEAVY METAL [LORDS OF NWOBHM].. Вернемся к истокам. Да. А 22 января я снова начинаю свой сольный тур. В прошлом году он имел успех, так что приходите на нас посмотреть. Ознакомьтесь с датами на моем веб-сайте, carlsentance.com. Это будет круто, ребята. Приходите и зажигайте с нами.



2026. C Новым Годом. Тогда и увидимся. Да!»







