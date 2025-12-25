Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 21
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 21
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
[= ||| все новости группы



*

Nazareth

*



25 дек 2025 : 		 NAZARETH сменили вокалиста

2 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет NAZARETH

22 ноя 2022 : 		 AXL ROSE о Дэне Маккаферти

9 ноя 2022 : 		 Умер Дэн Маккаферти

11 июл 2022 : 		 Басист NAZARETH о Мэнни Чарлтоне

7 июл 2022 : 		 Умер основатель NAZARETH

14 апр 2022 : 		 Новый альбом NAZARETH доступен для прослушивания

22 мар 2022 : 		 Видео с текстом от NAZARETH

15 фев 2022 : 		 Новое видео NAZARETH

12 янв 2022 : 		 Подари себе книгу о NAZARETH!

7 ноя 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста NAZARETH

12 сен 2021 : 		 Новое видео вокалиста NAZARETH

23 апр 2021 : 		 Книга о NAZARETH выйдет летом

23 июн 2019 : 		 Бывший вокалист NAZARETH выпустит сольный альбом

13 мар 2019 : 		 NAZARETH переиздадут любимые слушателями альбомы

1 окт 2018 : 		 Новое видео NAZARETH

14 сен 2018 : 		 Новая песня NAZARETH

19 июл 2018 : 		 Подробности о новом альбоме NAZARETH

23 май 2017 : 		 Новый альбом NAZARETH выйдет в 2018 году

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

2 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NAZARETH

15 сен 2015 : 		 Новый релиз NAZARETH выйдет в октбяре

8 сен 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH простится с публикой в туре Rock Meets Classic

16 фев 2015 : 		 NAZARETH представили нового вокалиста

24 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NAZARETH будет сотрудничать с оригинальным гитаристом группы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NAZARETH сменили вокалиста



zoom
Группа NAZARETH сообщили о том, что место Carl Sentance в группе занял Gianni Pontillo, но никаких причин такого поступка сообщено не было. Во вторник Carl прокомментировал перемены:

«Привет, ребята. Поздравляю вас всех с Рождеством. Вы, наверное, уже слышали о моем уходе из NAZARETH. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что поддерживали меня на протяжении почти 11 лет. 11 лет — вы можете в это поверить? Это безумие. Время летит незаметно, но теперь пришло время двигаться дальше.

Ребята, 2026 год обещает стать для меня потрясающим. Это будет замечательно. Мы начинаем в Японии, в Токио, с LORDS OF NEW WAVE OF BRITISH HEAVY METAL [LORDS OF NWOBHM].. Вернемся к истокам. Да. А 22 января я снова начинаю свой сольный тур. В прошлом году он имел успех, так что приходите на нас посмотреть. Ознакомьтесь с датами на моем веб-сайте, carlsentance.com. Это будет круто, ребята. Приходите и зажигайте с нами.

2026. C Новым Годом. Тогда и увидимся. Да!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 дек 2025
Corpsegrinder04
Там от группы только Пётр Огнев остался из СССР. Все умерли уж, включая Маккаферти.
25 дек 2025
olly71
Corpsegrinder04, а что мало групп где из оригинального состава всего один остался ? да навалом . Есть даже группы где вообще из оригинального состава ни одного нет и они выступают.
просмотров: 306

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом