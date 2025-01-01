Arts
Godsmack

24 дек 2025 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новый альбом? А почему бы и не...»

1 ноя 2025 : 		 GODSMACK отметят юбилей "Awake"

13 июн 2025 : 		 Новый гитарист GODSMACK благодарен возможности выступить к группой

24 май 2025 : 		 Лидер GODSMACK: «Мы снова контролируем ситуацию»

15 апр 2025 : 		 Альбом GODSMACK впервые выходит на виниле

3 апр 2025 : 		 GODSMACK лишились барабанщика и гитариста

31 мар 2025 : 		 Видео с выступления GODSMACK

26 мар 2025 : 		 GODSMACK отыграли и второе шоу с новыми участниками

25 мар 2025 : 		 Вокалист GODSMACK об отсутствии коллег в Софии

24 мар 2025 : 		 Полсостава GODSMACK открыли тур

1 дек 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK: «С годами Sully поет всё лучше»

9 окт 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новой музыки не ждите»

30 сен 2024 : 		 Винил GODSMACK выйдет осенью

17 июн 2024 : 		 Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле

16 май 2024 : 		 GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле

23 апр 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»

18 апр 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре

16 апр 2024 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

4 мар 2024 : 		 BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK

1 мар 2024 : 		 Новое видео GODSMACK

20 фев 2024 : 		 Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!

18 фев 2024 : 		 GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES

31 янв 2024 : 		 GODSMACK репетируют

28 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой

22 дек 2023 : 		 Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре

17 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»
Вокалист GODSMACK: «Новый альбом? А почему бы и не...»



SULLY ERNA в недавнем интервью спросили, есть ли шансы на новый альбом GODSMACK:

«Я думаю, что так и будет. Я сказал, что этого не будет, и, по крайней мере, я знаю, что этого не будет с первоначальными участниками (имея в виду тот факт, что давний барабанщик GODSMACK Shannon Larkin и Tony Rombola объявили о своем уходе из группы в апреле).

"Они [официально ушли в отставку], и это было очень почетно. И мы по-прежнему остаемся хорошими друзьями. В этом нет никакой драмы. Я найду на их место новых людей. Я все еще нахожусь в процессе, однако у нас есть кое-какие планы на 2026 год, которые нас очень радуют. И это будет здорово. Я имею в виду, что группа вступает в пик своей карьеры. Спустя столько лет у нас наступил еще один момент, когда мы демонстрируем наилучшую посещаемость. И это словно круг, который замкнулся!»






просмотров: 109

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
