сегодня



Вокалист GODSMACK: «Новый альбом? А почему бы и не...»



SULLY ERNA в недавнем интервью спросили, есть ли шансы на новый альбом GODSMACK:



«Я думаю, что так и будет. Я сказал, что этого не будет, и, по крайней мере, я знаю, что этого не будет с первоначальными участниками (имея в виду тот факт, что давний барабанщик GODSMACK Shannon Larkin и Tony Rombola объявили о своем уходе из группы в апреле).



"Они [официально ушли в отставку], и это было очень почетно. И мы по-прежнему остаемся хорошими друзьями. В этом нет никакой драмы. Я найду на их место новых людей. Я все еще нахожусь в процессе, однако у нас есть кое-какие планы на 2026 год, которые нас очень радуют. И это будет здорово. Я имею в виду, что группа вступает в пик своей карьеры. Спустя столько лет у нас наступил еще один момент, когда мы демонстрируем наилучшую посещаемость. И это словно круг, который замкнулся!»











+1 -0



просмотров: 109

