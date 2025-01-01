сегодня



BILLY SHEEHAN о новой музыке MR. BIG



BILLY SHEEHAN в интервью для Hovory u Grega спросили, стоит ли ждать новую музыку от MR. BIG, на что он ответил:



«Неа. Вот и всё. На этом всё. Я думаю, было бы неплохо поставить точку в конце предложения: мы закончили. И ещё мы хотели закончить на хорошей ноте.



В моём тостере, когда я поджариваю тосты утром, в конце приготовления на дисплее высвечивается надпись "конец прожарки". Другими словами, тостер закончил готовку. Тост поджарился, но будьте осторожны, он горячий. И каждый раз, когда я вижу это, я думаю: "Вот что сделали MR. BIG. Мы круто закончили". И мы не хотели переползать финишную черту. Мы хотели её перебежать.



Я думаю, было бы нечестно, если бы мы когда-либо снова решили играть вместе, потому что мы всем говорили, что это прощальный тур. Я знаю много групп, они проводят прощальный тур, а потом возвращаются снова. Но мы реально хотели быть честными, потому что на каждое наше шоу люди приезжали со всего мира. Они прилетали из Австралии, Японии и США. Когда мы были в Азии, люди приезжали и туда. Когда мы были в Европе, люди приезжали со всего мира, чтобы посмотреть на нас. И поэтому я не хотел бы быть нечестным по отношению к ним, если мы потом вдруг опять начнём играть. Так что это был не просто прощальный тур. Это был по-настоящему прощальный тур. Вот и всё. Я испытываю глубокое уважение ко всем, кто участвовал в этой группе. Мы всё ещё хорошие друзья, я желаю всем им всего наилучшего, и уверен, что мы будем периодически видеться. Но я считаю, что с нашей стороны было разумно просто остановиться».







+0 -0



просмотров: 24

