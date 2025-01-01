Arts
Новости
Mr. Big

24 дек 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о новой музыке MR. BIG

14 ноя 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Я люблю играть на концертах»

9 авг 2025 : 		 Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

15 май 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Работаю в поте лица!»

1 май 2025 : 		 Вокалист MR. BIG о возможности новых концертов: «Кто знает...»

26 фев 2025 : 		 MR. BIG отыграли новое последнее шоу

16 фев 2025 : 		 Новые последние концерты MR. BIG

27 дек 2024 : 		 Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант»

10 ноя 2024 : 		 ERIC MARTIN: «На новом альбоме MR. BIG у меня зрелый голос»

29 окт 2024 : 		 Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»

6 окт 2024 : 		 Вокалист MR. BIG хочет сдать назад

29 авг 2024 : 		 Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила

26 авг 2024 : 		 MR. BIG сыграли последний концерт

28 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BIG

27 июл 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»

25 июл 2024 : 		 BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»

21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

15 июл 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

20 июн 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG

16 май 2024 : 		 «Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG

15 май 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

8 май 2024 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет летом
BILLY SHEEHAN о новой музыке MR. BIG



BILLY SHEEHAN в интервью для Hovory u Grega спросили, стоит ли ждать новую музыку от MR. BIG, на что он ответил:

«Неа. Вот и всё. На этом всё. Я думаю, было бы неплохо поставить точку в конце предложения: мы закончили. И ещё мы хотели закончить на хорошей ноте.

В моём тостере, когда я поджариваю тосты утром, в конце приготовления на дисплее высвечивается надпись "конец прожарки". Другими словами, тостер закончил готовку. Тост поджарился, но будьте осторожны, он горячий. И каждый раз, когда я вижу это, я думаю: "Вот что сделали MR. BIG. Мы круто закончили". И мы не хотели переползать финишную черту. Мы хотели её перебежать.

Я думаю, было бы нечестно, если бы мы когда-либо снова решили играть вместе, потому что мы всем говорили, что это прощальный тур. Я знаю много групп, они проводят прощальный тур, а потом возвращаются снова. Но мы реально хотели быть честными, потому что на каждое наше шоу люди приезжали со всего мира. Они прилетали из Австралии, Японии и США. Когда мы были в Азии, люди приезжали и туда. Когда мы были в Европе, люди приезжали со всего мира, чтобы посмотреть на нас. И поэтому я не хотел бы быть нечестным по отношению к ним, если мы потом вдруг опять начнём играть. Так что это был не просто прощальный тур. Это был по-настоящему прощальный тур. Вот и всё. Я испытываю глубокое уважение ко всем, кто участвовал в этой группе. Мы всё ещё хорошие друзья, я желаю всем им всего наилучшего, и уверен, что мы будем периодически видеться. Но я считаю, что с нашей стороны было разумно просто остановиться».




просмотров: 24

