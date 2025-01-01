Arts
Новости
*

Peter Criss

*



24 дек 2025 : 		 PETER CRISS не просит 1000 долларов за новый альбом

23 дек 2025 : 		 PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»

9 дек 2025 : 		 PETER CRISS о награде в Кеннеди Центре

27 ноя 2025 : 		 PETER CRISS исполнил песню KISS

3 ноя 2025 : 		 PETER CRISS выпустит альбом зимой

18 май 2025 : 		 Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»

3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
|||| сегодня

PETER CRISS не просит 1000 долларов за новый альбом



PETER CRISS отрицает, что просит 1000 долларов за цифровую версию нового альбома. На Bandcamp предлагается винил за 32,98, CD за 14,98, но указана вышеупомянутая цена в 1000 долларов за цифровую версию пластинки. На сайте также указано, что к CD и виниловым изданиям "Peter Criss" прилагается код для скачивания.

«Цифровые покупки не приветствуются, — говорится в заметке на странице на Bandcamp. — Вот почему такая высокая цена».

В понедельник Criss опубликовал в социальных сетях следующее сообщение:

«Привет, KISS army! Bandcamp стал проблемой, и я попросил Flatiron Recordings отключить учётную запись, связанную с моими записями, до дня выхода моей новой пластинки, 19 декабря 2025 года.

Я не контролирую аккаунт Bandcamp. У Flatiron Recordings он есть. Я приношу извинения за любые неудобства, которые это может вызвать, а также за дезинформацию и намёки на то, что я беру 1000 долларов за цифровую версию моей новой записи — это не так. Пожалуйста, обращайтесь к Flatiron Recordings по всем вопросам покупки. Пожалуйста, найдите другой магазин, чтобы приобрести мою новую рок-пластинку. На моём веб-сайте есть ссылка на дерево www.petercriss.net из магазинов, где можно приобрести мою новую пластинку. Просто нажмите на ссылку на мою запись, и вы увидите дерево ссылок. Пожалуйста, используйте одну из них вместо Bandcamp!

Спасибо всем вам!

Благослови Вас Бог, Peter Criss».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
