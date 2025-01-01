сегодня



PETER CRISS не просит 1000 долларов за новый альбом



PETER CRISS отрицает, что просит 1000 долларов за цифровую версию нового альбома. На Bandcamp предлагается винил за 32,98, CD за 14,98, но указана вышеупомянутая цена в 1000 долларов за цифровую версию пластинки. На сайте также указано, что к CD и виниловым изданиям "Peter Criss" прилагается код для скачивания.



«Цифровые покупки не приветствуются, — говорится в заметке на странице на Bandcamp. — Вот почему такая высокая цена».



В понедельник Criss опубликовал в социальных сетях следующее сообщение:



«Привет, KISS army! Bandcamp стал проблемой, и я попросил Flatiron Recordings отключить учётную запись, связанную с моими записями, до дня выхода моей новой пластинки, 19 декабря 2025 года.



Я не контролирую аккаунт Bandcamp. У Flatiron Recordings он есть. Я приношу извинения за любые неудобства, которые это может вызвать, а также за дезинформацию и намёки на то, что я беру 1000 долларов за цифровую версию моей новой записи — это не так. Пожалуйста, обращайтесь к Flatiron Recordings по всем вопросам покупки. Пожалуйста, найдите другой магазин, чтобы приобрести мою новую рок-пластинку. На моём веб-сайте есть ссылка на дерево www.petercriss.net из магазинов, где можно приобрести мою новую пластинку. Просто нажмите на ссылку на мою запись, и вы увидите дерево ссылок. Пожалуйста, используйте одну из них вместо Bandcamp!



Спасибо всем вам!



Благослови Вас Бог, Peter Criss».





