Новости
*

Cro-Mags

*



25 дек 2025 : 		 Основатель CRO-MAGS о перезаписи "The Age Of Quarrel"

1 ноя 2025 : 		 Основатель CRO-MAGS: «Сейчас я создаю отличную музыку»

11 сен 2025 : 		 PETE HINES возвращается в CRO-MAGS

17 апр 2025 : 		 Трейлер к фильму об основателе CRO-MAGS

22 окт 2024 : 		 JOHN JOSEPH не будет выступать с CRO-MAGS

8 окт 2022 : 		 JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM

26 июл 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRO-MAGS

10 июн 2022 : 		 Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a

15 апр 2022 : 		 Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?

19 янв 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS принял дозу

22 дек 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»

21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч

17 мар 2020 : 		 Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных

19 ноя 2019 : 		 Новое видео CRO-MAGS
Основатель CRO-MAGS о перезаписи "The Age Of Quarrel"



HARLEY FLANAGAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему решил переписать некоторую музыку для "Harley Flanagan: Wired For Chaos":

«Вот почему вы видите это во многих фильмах, где слышите перезаписи песен. И вы удивляетесь: "Зачем они это сделали?" … И чаще всего это потому, что было чертовски сложно получить права или слишком дорого. Итак, мы оказались в сложной ситуации. Очевидно, что большинство присутствующих здесь людей не знают, и им все равно, так что я не собираюсь утомлять вас историей безумной истории CRO-MAGS и юридической драмой из-за первых двух альбомов, за которые нам так и не заплатили. Но вот что я скажу: у нас реально была возможность вернуть это дерьмо, и для этого просто потребовалось бы, чтобы я и некоторые другие участники группы подошли к столу и сказали: "Эй, ребята, давайте вернем это дерьмо и просто сделаем с ним что-нибудь, и все таки получим деньги". А другие парни были просто слишком... Я не знаю, чувак. Они не стали бы садиться за стол и вести этот разговор. Так что, более или менее из-за этого, у меня не осталось другого выбора, кроме как перезаписать некоторые песни».

Хотя его первоначальный план состоял в том, чтобы перезаписать несколько песен с дебютного альбома CRO-MAGS 1986 года "The Age Of Quarrel" в качестве инструментальных каверов, сессии с продюсером Arthur Rizk дошли до того, что он в конечном итоге перезаписал все целиком.

«В итоге я работал, и, поскольку я так хорошо проводил время, и сессия проходила так хорошо, я решил: "Да пошло оно все". В следующем году будет 40-летняя годовщина выхода альбома, так что я сделал весь этот гребаный альбом. Вы все сможете услышать это в следующем году. И я должен сказать, что это звучит так же, как "Age Of Quarrel" на втором альбоме [CRO-MAGS, 1989] "Best Wishes", в том смысле, что это звучит как "Age Of Quarrel", но в нем я исполняю вокал, так что у него просто более глубокий тембр, скажем так».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
