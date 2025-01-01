сегодня



Основатель CRO-MAGS о перезаписи "The Age Of Quarrel"



HARLEY FLANAGAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему решил переписать некоторую музыку для "Harley Flanagan: Wired For Chaos":



«Вот почему вы видите это во многих фильмах, где слышите перезаписи песен. И вы удивляетесь: "Зачем они это сделали?" … И чаще всего это потому, что было чертовски сложно получить права или слишком дорого. Итак, мы оказались в сложной ситуации. Очевидно, что большинство присутствующих здесь людей не знают, и им все равно, так что я не собираюсь утомлять вас историей безумной истории CRO-MAGS и юридической драмой из-за первых двух альбомов, за которые нам так и не заплатили. Но вот что я скажу: у нас реально была возможность вернуть это дерьмо, и для этого просто потребовалось бы, чтобы я и некоторые другие участники группы подошли к столу и сказали: "Эй, ребята, давайте вернем это дерьмо и просто сделаем с ним что-нибудь, и все таки получим деньги". А другие парни были просто слишком... Я не знаю, чувак. Они не стали бы садиться за стол и вести этот разговор. Так что, более или менее из-за этого, у меня не осталось другого выбора, кроме как перезаписать некоторые песни».



Хотя его первоначальный план состоял в том, чтобы перезаписать несколько песен с дебютного альбома CRO-MAGS 1986 года "The Age Of Quarrel" в качестве инструментальных каверов, сессии с продюсером Arthur Rizk дошли до того, что он в конечном итоге перезаписал все целиком.



«В итоге я работал, и, поскольку я так хорошо проводил время, и сессия проходила так хорошо, я решил: "Да пошло оно все". В следующем году будет 40-летняя годовщина выхода альбома, так что я сделал весь этот гребаный альбом. Вы все сможете услышать это в следующем году. И я должен сказать, что это звучит так же, как "Age Of Quarrel" на втором альбоме [CRO-MAGS, 1989] "Best Wishes", в том смысле, что это звучит как "Age Of Quarrel", но в нем я исполняю вокал, так что у него просто более глубокий тембр, скажем так».







