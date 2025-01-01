Arts
Новости
24 дек 2025 : 		 Концерт PAUL DI'ANNO был записан за два месяца до смерти

1 дек 2025 : 		 Финальный концертный релиз PAUL DI'ANNO выйдет в 2026

23 окт 2025 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026

4 окт 2025 : 		 BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO
Концерт PAUL DI'ANNO был записан за два месяца до смерти



На официальной странице PAUL DI'ANNO было опубликовано следующее сообщение:

«Дорогие поклонники. Менее месяца назад мы объявили, что в 2026 году выйдет последний концертный альбом Пола Ди'Анно, записанный во время его последнего тура по Великобритании, в частности, на фестивале Stonedead в 2024 году, менее чем за два месяца до его смерти.

Мы хотели бы поблагодарить промоутера Криса Самби, который бесплатно предоставил нам аудиофайлы и позволил этому альбому наконец-то увидеть свет.

Норвежская бэк-группа Пола вместе с продюсерами и звукозаписывающим лейблом усердно работают над этим проектом, название и обложку которого мы решили раскрыть в первые месяцы 2026 года. В это же время будет объявлен лейбл, а тем временем Henrik Haugsnes Kaupang, барабанщик Пола, снял видео, в котором объясняет мотивы, побудившие их выпустить этот альбом.

Мы прислушались к вашим пожеланиям, и хотя планировалось выпустить только строго неограниченное количество виниловых пластинок, для фанатов и коллекционеров, которые захотят этого, также будет выпущено меньшее количество компакт-дисков. Все права Пола и гонорары, связанные с этим альбомом, разумеется, перейдут к его законному наследнику.

Мы желаем вам всем приятных праздников и счастливого Нового года!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
