сегодня



Концерт PAUL DI'ANNO был записан за два месяца до смерти



На официальной странице PAUL DI'ANNO было опубликовано следующее сообщение:



«Дорогие поклонники. Менее месяца назад мы объявили, что в 2026 году выйдет последний концертный альбом Пола Ди'Анно, записанный во время его последнего тура по Великобритании, в частности, на фестивале Stonedead в 2024 году, менее чем за два месяца до его смерти.



Мы хотели бы поблагодарить промоутера Криса Самби, который бесплатно предоставил нам аудиофайлы и позволил этому альбому наконец-то увидеть свет.



Норвежская бэк-группа Пола вместе с продюсерами и звукозаписывающим лейблом усердно работают над этим проектом, название и обложку которого мы решили раскрыть в первые месяцы 2026 года. В это же время будет объявлен лейбл, а тем временем Henrik Haugsnes Kaupang, барабанщик Пола, снял видео, в котором объясняет мотивы, побудившие их выпустить этот альбом.



Мы прислушались к вашим пожеланиям, и хотя планировалось выпустить только строго неограниченное количество виниловых пластинок, для фанатов и коллекционеров, которые захотят этого, также будет выпущено меньшее количество компакт-дисков. Все права Пола и гонорары, связанные с этим альбомом, разумеется, перейдут к его законному наследнику.



Мы желаем вам всем приятных праздников и счастливого Нового года!»







+0 -0



просмотров: 122

