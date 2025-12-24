сегодня



Вокалист KATATONIA: «Слушая новый альбом, вы постоянно находите что-то новое»



JONAS RENKSE в недавнем интервью поговорил о новой пластинке "Nightmares As Extensions Of The Waking State" и о том, как она родилась:



«Все сложилось в значительной степени по частям, потому что мы много гастролировали в поддержку предыдущего альбома [2023 года] "Sky Void Of Stars", но у меня уже была кое-какая музыка, написанная еще раньше. Итак, когда мы вернулись домой с гастролей, я сразу же приступил к работе над новым альбомом. И обычно я просто продолжаю работать, пока у меня не получается, как мне кажется, несколько хороших песен, я рассылаю демозаписи другим ребятам и они вносят свой вклад. Мы обычно поступаем именно так. Поэтому работа велась по частям, в плане написания материала, а затем мы договорились о дате записи и приступили к записи альбома в октябре прошлого года. В общем, процесс прошел очень гладко».



После того, как интервьюер отметил, что "Nightmares As Extensions Of The Waking State" увлекают слушателя в реально интересное путешествие, Jonas согласился:



«Да. И это то, что нам нравится делать всегда. Я к тому, что здесь много слоев, происходит много такого, чего вы, возможно, не услышите при первом прослушивании. И мне это нравится… Когда я сам слушаю альбомы, мне действительно нравится находить что-то новое каждый раз, когда слушаю альбом. Так что, я думаю, мы добились этого и на новой пластинке. Я реально этим доволен».







