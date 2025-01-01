сегодня



WITHERING SCORN завершили запись



Shawn Drover опубликовал следующее видеосообщение:



«Всем привет, на связи Shawn Drover из WITHERING SCORN. Я кое-какое время ничего не публиковал, но готовится кое-что вкусное. Мы практически закончили запись, и в ней была одна песня, которая особенно не понравилась Glenу. Нам с Joe эта песня понравилась, но не так сильно, как другие. Это было немного более коммерческое звучание или что-то в этом роде, хотя в любом случае это полноценный металлический трек. Но у Glen'a была инструментальная мелодия, над которой он работал, и поэтому мы отказались от более коммерческой темы, нам пришлось записать, дописать и записать инструментальный трек, который у него был. И я рад, что мы это сделали, потому что это оказался действительно классный трек. Для записи это нечто иное, и я реально рад, что мы сделали это именно сейчас. Однако процесс в значительной степени отнял у нас четыре или пять недель времени.



Так или иначе, запись полностью завершена. А еще нам пришлось внести изменения в оформление и все такое прочее, пришлось изменить название песни и все такое прочее, что заняло немного времени. Но хорошая новость в том, что Max Norman сделал мастеринг всего альбома. Звучит фантастически. У нас есть все иллюстрации, все готово к выходу. А после праздников, в начале года, мы собираемся отправить его в продажу, что займет, я думаю, недель 10 или около того. Так что, если смотреть реалистично, мы, вероятно, ожидаем, что где-то в середине-конце марта мы получим в свои руки физический винил, цветной винил и компакт-диск. И, конечно, я буду держать вас в курсе событий.



Но на этом мы и остановились. "Sanctum Of The Depraved" готов на сто процентов. И если вам понравилась первая запись, то и эта вам определенно понравится. Мы очень гордимся ею. На все ушло некоторое время, но мир не взорвется, если вы не выпустите альбом WITHERING SCORN в ближайшие две недели. Мы хотели, чтобы все получилось как надо, и я рад, что Glen принял решение включить в него инструментальный трек. Потому что теперь пластинка стала еще лучше!»





