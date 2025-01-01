сегодня



MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом



MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:



«Рад сообщить, что мой вдохновляющий альбом, 'The Master Plan', будет выпущен после Нового Года. А первый сингл вы уже услышите в конце января!



Я могу сказать, что это не похоже ни на что, что я когда-либо делал раньше. Это альбом для поклонения, но я называю его "вдохновляющим", основываясь на том факте, что он действительно не похож ни на один другой альбом для поклонения. Каждая песня уникальна и стоит сама по себе, но все они сочетаются друг с другом и звучат завершенно.



По сути, альбом пролежал на полке несколько лет, потому что я не знал, как именно я хочу его выпустить. Я думал о том, чтобы сделать это самостоятельно, а потом решил передать его лейблам. Frontiers услышали его, и он понравился! Несмотря на то, что это не типичный для них формат, я так рад видеть их энтузиазм и преданность альбому и всему, что я делаю в музыкальном плане. Это глоток свежего воздуха, и я обещаю, что он вдохновит вас и ободрит!



С другой стороны, работа над новым альбомом STRYPER завершена. Я хотел закончить все как можно скорее из-за происходящего. Я опубликую несколько аудио / видео с этого альбома, как только мы начнем и приступим к работе.



И последнее, но не менее важное: я действительно надеюсь, что вам всем понравился [недавно вышедший рождественский альбом STRYPER] "The Greatest Gift Of All". Если вы его еще не слышали, ознакомьтесь с ним.



Счастливого Рождества, и да благословит вас всех Бог!»











