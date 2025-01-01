Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Michael Sweet

*



24 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом

15 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз

10 дек 2025 : 		 У MICHAEL SWEET рак

19 окт 2025 : 		 MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC

3 окт 2024 : 		 MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

5 сен 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не любитель METALLICA»

22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом



zoom
MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:

«Рад сообщить, что мой вдохновляющий альбом, 'The Master Plan', будет выпущен после Нового Года. А первый сингл вы уже услышите в конце января!

Я могу сказать, что это не похоже ни на что, что я когда-либо делал раньше. Это альбом для поклонения, но я называю его "вдохновляющим", основываясь на том факте, что он действительно не похож ни на один другой альбом для поклонения. Каждая песня уникальна и стоит сама по себе, но все они сочетаются друг с другом и звучат завершенно.

По сути, альбом пролежал на полке несколько лет, потому что я не знал, как именно я хочу его выпустить. Я думал о том, чтобы сделать это самостоятельно, а потом решил передать его лейблам. Frontiers услышали его, и он понравился! Несмотря на то, что это не типичный для них формат, я так рад видеть их энтузиазм и преданность альбому и всему, что я делаю в музыкальном плане. Это глоток свежего воздуха, и я обещаю, что он вдохновит вас и ободрит!

С другой стороны, работа над новым альбомом STRYPER завершена. Я хотел закончить все как можно скорее из-за происходящего. Я опубликую несколько аудио / видео с этого альбома, как только мы начнем и приступим к работе.

И последнее, но не менее важное: я действительно надеюсь, что вам всем понравился [недавно вышедший рождественский альбом STRYPER] "The Greatest Gift Of All". Если вы его еще не слышали, ознакомьтесь с ним.

Счастливого Рождества, и да благословит вас всех Бог!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом