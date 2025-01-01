сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось шестого декабря на Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel (with James intro)

The Memory Remains (with extended band outro)

The Unforgiven

Wherever I May Roam

The Day That Never Comes

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

One

Master of Puppets

