Новое видео MEGADETH
33
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST
20
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Secret Rule
Италия
Melodic Metal
http://www.secretrule.it/
Facebook:
https://www.facebook.com/secretruleband
24 дек 2025
:
Новое видео SECRET RULE
26 окт 2025
:
Новое видео SECRET RULE
22 сен 2025
:
Новое видео SECRET RULE
5 авг 2025
:
Новое видео SECRET RULE
24 июн 2025
:
Новое видео SECRET RULE
3 май 2025
:
Новое видео SECRET RULE
6 июл 2024
:
Новое видео SECRET RULE
19 дек 2023
:
Новое видео SECRET RULE
10 ноя 2023
:
Новое видео SECRET RULE
21 июн 2022
:
Новое видео SECRET RULE
23 май 2022
:
Новое видео SECRET RULE
30 апр 2022
:
Новое видео SECRET RULE
17 мар 2021
:
Новая песня SECRET RULE
5 янв 2021
:
Новый сингл SECRET RULE выйдет зимой
17 авг 2017
:
Новый альбом SECRET RULE выйдет в ноябре
1 дек 2016
:
Новое видео SECRET RULE
9 июн 2016
:
Новое видео SECRET RULE
24 май 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома SECRET RULE
28 окт 2015
:
Бывший барабанщик DELAIN в SECRET RULE
24 июн 2015
:
Новое видео SECRET RULE
5 фев 2015
:
Новое видео SECRET RULE
6 янв 2015
:
Новое видео SECRET RULE
26 ноя 2014
:
Новое видео SECRET RULE
сегодня
Новое видео SECRET RULE
Lost in Paradise (feat. Marco Pastorino), новое видео группы SECRET RULE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома X, релиз которого состоялся 24 октября.
просмотров: 103
