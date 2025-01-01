The Castaway, новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Outstanding Power', релиз которого намечен на 18 февраля. The Heaven Edition будет включать Blu-ray или DVD с записью концерта в Токио 13 марта 2025: Made In Heaven – Live at Zepp DiverCity. The Hell Edition будет доступен с Blu-ray или DVD с записью выступления на фестивале Hellfest: Made In Hell – Live at Hellfest 2024. The FC Limited Edition будет содержать концертную запись на CD.
