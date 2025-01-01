Arts
24 дек 2025 : 		 Новое видео LOVEBITES

28 окт 2025 : 		 MIYAKO исполняет LOVEBITES

28 сен 2025 : 		 Гитаристка LOVEBITES исполняет JUDAS PRIEST

1 сен 2025 : 		 Гитаристка LOVEBITES выпускает новый ЕР

4 май 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

15 апр 2025 : 		 Винилы от LOVEBITES

26 фев 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

6 фев 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

9 янв 2025 : 		 Новый концертный релиз LOVEBITES выйдет весной

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LOVEBITES

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления LOVEBITES

1 сен 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

23 авг 2024 : 		 Новое видео LOVEBITES

30 июл 2024 : 		 Новое видео LOVEBITES

19 июл 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

4 фев 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

10 янв 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

22 дек 2023 : 		 Концертное видео LOVEBITES

26 ноя 2023 : 		 Концертное видео LOVEBITES

25 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

22 авг 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

7 авг 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

16 июл 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

2 июл 2023 : 		 Концертный релиз LOVEBITES выйдет летом

31 май 2023 : 		 Гитаристка LOVEBITES исполняет HELLOWEEN

21 фев 2023 : 		 Новое видео LOVEBITES
Новое видео LOVEBITES



The Castaway, новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Outstanding Power', релиз которого намечен на 18 февраля. The Heaven Edition будет включать Blu-ray или DVD с записью концерта в Токио 13 марта 2025: Made In Heaven – Live at Zepp DiverCity. The Hell Edition будет доступен с Blu-ray или DVD с записью выступления на фестивале Hellfest: Made In Hell – Live at Hellfest 2024. The FC Limited Edition будет содержать концертную запись на CD.

Варианты изданий:

◉CD『OUTSTANDING POWER』
◉【Heaven Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』
◉【Heaven Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』
◉【Hell Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』
◉【Hell Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』
◉CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【Heaven Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【Heaven Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【Hell Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【Hell Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【FC Heaven Edition】CD+Blu-ray & 2CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【FC Heaven Edition】CD+DVD & 2CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【FC Hell Edition】CD+Blu-ray & CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt
◉【FC Hell Edition】CD+DVD & CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt




просмотров: 43

