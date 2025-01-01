сегодня



Новое видео LOVEBITES



The Castaway, новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Outstanding Power', релиз которого намечен на 18 февраля. The Heaven Edition будет включать Blu-ray или DVD с записью концерта в Токио 13 марта 2025: Made In Heaven – Live at Zepp DiverCity. The Hell Edition будет доступен с Blu-ray или DVD с записью выступления на фестивале Hellfest: Made In Hell – Live at Hellfest 2024. The FC Limited Edition будет содержать концертную запись на CD.



Варианты изданий:



◉CD『OUTSTANDING POWER』

◉【Heaven Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』

◉【Heaven Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』

◉【Hell Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』

◉【Hell Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』

◉CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【Heaven Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【Heaven Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【Hell Edition】CD+Blu-ray『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【Hell Edition】CD+DVD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【FC Heaven Edition】CD+Blu-ray & 2CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【FC Heaven Edition】CD+DVD & 2CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【FC Hell Edition】CD+Blu-ray & CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt

◉【FC Hell Edition】CD+DVD & CD『OUTSTANDING POWER』+T-shirt http://www.lovebites.jp







