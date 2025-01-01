Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*

Blood Stain Child

24 дек 2025 : 		 Новое видео BLOOD STAIN CHILD

1 авг 2025 : 		 Новое видео BLOOD STAIN CHILD

5 май 2021 : 		 Видео с выступления BLOOD STAIN CHILD

15 мар 2021 : 		 Новая песня BLOOD STAIN CHILD

10 мар 2021 : 		 Новая песня BLOOD STAIN CHILD

9 мар 2020 : 		 BLOOD STAIN CHILD отменили выступление в Лондоне

27 июл 2018 : 		 Видео с концерта BLOOD STAIN CHILD

12 июн 2018 : 		 Тизер сборника BLOOD STAIN CHILD

12 апр 2017 : 		 Новое видео BLOOD STAIN CHILD

30 мар 2017 : 		 Новое видео BLOOD STAIN CHILD

4 фев 2014 : 		 Новый сингл BLOOD STAIN CHILD

12 авг 2013 : 		 Трейлер нового сингла BLOOD STAIN CHILD

22 июн 2013 : 		 Видео с выступления BLOOD STAIN CHILD

17 дек 2012 : 		 Новая вокалистка BLOOD STAIN CHILD

14 ноя 2011 : 		 BLOOD STAIN CHILD: российско-украинский тур состоится по плану!

24 авг 2011 : 		 Вокалистка BLOOD STAIN CHILD в новом видео DEATHBIE

30 май 2011 : 		 Новый альбом BLOOD STAIN CHILD выйдет в июне

29 май 2011 : 		 Новая песня BLOOD STAIN CHILD

27 апр 2011 : 		 Обложка нового альбома BLOOD STAIN CHILD

6 мар 2011 : 		 Новое демо BLOOD STAIN CHILD

7 окт 2010 : 		 BLOOD STAIN CHILD на CORONER RECORDS

7 ноя 2006 : 		 BLOOD STAIN CHILD подписал контракт с Dockyard 1
|||| сегодня

Новое видео BLOOD STAIN CHILD



zoom
GENERATOR, новое видео BLOOD STAIN CHILD, доступно для просмотра ниже.




Сообщений нет

просмотров: 60

