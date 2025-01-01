×
Новое видео MEGADETH
33
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST
20
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Дата :
с
по
все новости группы
Blood Stain Child
Япония
Death Metal
Modern Metal
http://www.bloodstainchild.com
Myspace:
http://www.myspace.com/bloodstainchildmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/bloodstainchild/
24 дек 2025
:
Новое видео BLOOD STAIN CHILD
1 авг 2025
:
Новое видео BLOOD STAIN CHILD
5 май 2021
:
Видео с выступления BLOOD STAIN CHILD
15 мар 2021
:
Новая песня BLOOD STAIN CHILD
10 мар 2021
:
Новая песня BLOOD STAIN CHILD
9 мар 2020
:
BLOOD STAIN CHILD отменили выступление в Лондоне
27 июл 2018
:
Видео с концерта BLOOD STAIN CHILD
12 июн 2018
:
Тизер сборника BLOOD STAIN CHILD
12 апр 2017
:
Новое видео BLOOD STAIN CHILD
30 мар 2017
:
Новое видео BLOOD STAIN CHILD
4 фев 2014
:
Новый сингл BLOOD STAIN CHILD
12 авг 2013
:
Трейлер нового сингла BLOOD STAIN CHILD
22 июн 2013
:
Видео с выступления BLOOD STAIN CHILD
17 дек 2012
:
Новая вокалистка BLOOD STAIN CHILD
14 ноя 2011
:
BLOOD STAIN CHILD: российско-украинский тур состоится по плану!
24 авг 2011
:
Вокалистка BLOOD STAIN CHILD в новом видео DEATHBIE
30 май 2011
:
Новый альбом BLOOD STAIN CHILD выйдет в июне
29 май 2011
:
Новая песня BLOOD STAIN CHILD
27 апр 2011
:
Обложка нового альбома BLOOD STAIN CHILD
6 мар 2011
:
Новое демо BLOOD STAIN CHILD
7 окт 2010
:
BLOOD STAIN CHILD на CORONER RECORDS
7 ноя 2006
:
BLOOD STAIN CHILD подписал контракт с Dockyard 1
сегодня
Новое видео BLOOD STAIN CHILD
GENERATOR, новое видео BLOOD STAIN CHILD, доступно для просмотра ниже.
http://www.bloodstainchild.com
Сообщений нет
