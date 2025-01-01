Профессиональное видео с выступления LEFT TO DIE

Профессиональное видео с выступления группы LEFT TO DIE девятого мая 2025 года в рамках Melbourne Dethfest, Corner Hotel, Melbourne, Australia, доступно для просмотра ниже:
00:00 Intro
00:45 Leprosy
07:29 Open Casket
12:31 Infernal Death
16:25 Sacrificial
20:05 Torn To Pieces
23:39 Regurgitated Guts
27:34 Left To Die
32:32 Scream Bloody Gore
37:10 Zombie Ritual
42:57 Pull The Plug
48:10 Evil Dead
