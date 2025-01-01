Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Tremonti

26 дек 2025 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

15 янв 2025 : 		 MARK TREMONTI: «Благодаря METALLICA я взял в руки гитару»

17 дек 2024 : 		 LAJON WITHERSPOON присоединился на сцене к MARK TREMONTI

12 дек 2024 : 		 MARK TREMONTI рад, что ROBERT PLANT оценил его кавер-версии Синатры

6 дек 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

1 дек 2024 : 		 MARK TREMONTI хочет стать писателем

30 окт 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

20 сен 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

7 авг 2024 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет зимой

24 июл 2024 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет зимой

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARK TREMONTI

19 дек 2023 : 		 Рождественский концерт MARK TREMONTI

28 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

14 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

28 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MARK TREMONTI

26 июл 2023 : 		 Рождественский альбом от MARK TREMONTI

21 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI написал музыку для пинбола

18 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни Синатры

13 июн 2023 : 		 MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры

18 фев 2023 : 		 MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке

20 дек 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры

2 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI не планирует биографию

28 июн 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни FRANK'a SINATRA'ы

31 май 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песню Фрэнка Синатры

23 май 2022 : 		 Сможет ли MARK TREMONTI узнать свои песни?

22 апр 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру
MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру



Видео с выступления MARK TREMONTI с оркестром 11 декабря в The Paramount, Huntington, New York с программой "Tremonti Sings Sinatra", доступно для просмотра ниже.






просмотров: 42

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
