все новости группы
Tremonti
США
Hard Rock
Alternative Metal
http://tremontiproject.com
Facebook:
https://www.facebook.com/TremontiProject/
26 дек 2025
:
MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру
15 янв 2025
:
MARK TREMONTI: «Благодаря METALLICA я взял в руки гитару»
17 дек 2024
:
LAJON WITHERSPOON присоединился на сцене к MARK TREMONTI
12 дек 2024
:
MARK TREMONTI рад, что ROBERT PLANT оценил его кавер-версии Синатры
6 дек 2024
:
Новое видео TREMONTI
1 дек 2024
:
MARK TREMONTI хочет стать писателем
30 окт 2024
:
Новое видео TREMONTI
20 сен 2024
:
Новое видео TREMONTI
7 авг 2024
:
Новый альбом TREMONTI выйдет зимой
24 июл 2024
:
Новый альбом TREMONTI выйдет зимой
26 дек 2023
:
Профессиональное видео с выступления MARK TREMONTI
19 дек 2023
:
Рождественский концерт MARK TREMONTI
28 окт 2023
:
Новое видео от MARK TREMONTI
14 окт 2023
:
Новое видео от MARK TREMONTI
28 сен 2023
:
Фрагмент нового релиза MARK TREMONTI
26 июл 2023
:
Рождественский альбом от MARK TREMONTI
21 июл 2023
:
MARK TREMONTI написал музыку для пинбола
18 июл 2023
:
MARK TREMONTI исполняет песни Синатры
13 июн 2023
:
MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры
18 фев 2023
:
MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке
20 дек 2022
:
MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры
2 окт 2022
:
MARK TREMONTI не планирует биографию
28 июн 2022
:
MARK TREMONTI исполняет песни FRANK'a SINATRA'ы
31 май 2022
:
MARK TREMONTI исполняет песню Фрэнка Синатры
23 май 2022
:
Сможет ли MARK TREMONTI узнать свои песни?
22 апр 2022
:
MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру
21 мар 2022
:
MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру
28 сен 2021
:
Видео с текстом от TREMONTI
2 сен 2021
:
Концертное видео TREMONTI
13 авг 2021
:
Концертное видео TREMONTI
4 авг 2021
:
Новое видео TREMONTI
23 июл 2021
:
Новое видео TREMONTI
10 июл 2021
:
Новый альбом TREMONTI выйдет осенью
30 дек 2020
:
MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года
18 ноя 2020
:
MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»
14 окт 2020
:
MARK TREMONTI начнёт запись осенью
2 окт 2020
:
Профессиональное видео с выступления TREMONTI
18 май 2020
:
TREMONTI работает с ERIC GALES
14 фев 2020
:
Гитарист ALTER BRIDGE назвал гитариста METALLICA «богом рока»: «Он ведёт себя на сцене так, как я бы сам хотел себя вести»
22 мар 2019
:
Видео с выступления TREMONTI
30 янв 2019
:
Новое видео TREMONTI
28 сен 2018
:
Новая песня TREMONTI
19 июн 2018
:
TREMONTI исполняют METALLICA на гитарах Hello Kity
1 июн 2018
:
Новая песня TREMONTI
19 май 2018
:
Акустика от TREMONTI
15 май 2018
:
Лирик-видео TREMONTI
17 апр 2018
:
Новое видео TREMONTI
7 апр 2018
:
Видео с текстом от TREMONTI
29 мар 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI
2 фев 2018
:
TREMONTI на Napalm Records
22 фев 2017
:
Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году
19 мар 2016
:
Видео с текстом от TREMONTI
4 мар 2016
:
Фрагмент нового трека TREMONTI
20 фев 2016
:
Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле
15 сен 2015
:
Видео с выступления TREMONTI
12 июн 2015
:
Концертное видео TREMONTI
31 мар 2015
:
TREMONTI планируют сразу два альбома
24 мар 2015
:
Видео с текстом от TREMONTI
18 мар 2015
:
Выход нового альбома TREMONTI отложен
4 мар 2015
:
Новый альбом TREMONTI выйдет в мае
11 фев 2015
:
Семплы новых песен TREMONTI
23 дек 2014
:
TREMONTI завершили запись
28 окт 2014
:
WOLFGANG VAN HALEN записывает бас для нового альбома TREMONTI
17 окт 2013
:
Видео с текстом LESLIE WEST с участием MARK TREMONTI
17 янв 2013
:
Новое видео TREMONTI
23 окт 2012
:
WOLFGANG VAN HALEN хочет продолжить сотрудничество с TREMONTI
9 окт 2012
:
Новое видео TREMONTI
8 окт 2012
:
Видео с выступления TREMONTI
1 окт 2012
:
TREMONTI исполнил ранее не издававшийся трек
26 сен 2012
:
Видео с выступления TREMONTI
19 сен 2012
:
Видео с выступления TREMONTI
17 сен 2012
:
Видео с выступления TREMONTI с WOLFGANG'ом VAN HALEN'ом
6 сен 2012
:
Трейлер нового альбома TREMONTI
17 май 2012
:
Новое видео TREMONTI
сегодня
MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру
Видео с выступления MARK TREMONTI с оркестром 11 декабря в The Paramount, Huntington, New York с программой "Tremonti Sings Sinatra", доступно для просмотра ниже.
просмотров: 42
