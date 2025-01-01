Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Venom

*



26 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе: Полное шоу

12 дек 2025 : 		 ANTONY 'ABADDON' BRAY выбрал любимый альбом VENOM

2 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе

30 ноя 2025 : 		 MANTAS позвал на концерты CRONOS

21 окт 2025 : 		 MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»

29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе: Полное шоу



zoom
JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили 30 ноября в знаменитом токийском Shinjuku Antiknock. Они исполнили композиции VENOM при поддержке Masaki "Gezol" Tachi (SABBAT), Mirai Kawashima (SIGH), Shinji "Samm" Tachi (METALUCIFER) и Noboru "Jero" Sakuma (ABIGAIL) — видео полного выступления доступно ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом