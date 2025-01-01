JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе: Полное шоу
JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили 30 ноября в знаменитом токийском Shinjuku Antiknock. Они исполнили композиции VENOM при поддержке Masaki "Gezol" Tachi (SABBAT), Mirai Kawashima (SIGH), Shinji "Samm" Tachi (METALUCIFER) и Noboru "Jero" Sakuma (ABIGAIL) — видео полного выступления доступно ниже.
