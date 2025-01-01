сегодня



Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном



Ian Paice опубликовал следующее сообщение:



«Здравствуйте, друзья. Это был странный год для нас. DEEP PURPLE решили взять отпуск на лето, чего мы не делали с 1984 года. И было здорово провести это время с нашими семьями, вместо того чтобы сидеть в самолётах и летать по всему миру. Но хотя я не работал с DP, вы наверняка заметили, что я дал немало концертов с группой PURPENDICULAR. И это тоже очень весело.



Когда на этих концертах меня спрашивают, почему я их даю, почему я играю в маленьких клубах и на небольших площадках, я отвечаю людям, и это правда: когда ты достигаешь определённого возраста, просто необходимо продолжать играть. Нельзя останавливаться. Когда тебе 21-22 года, ты можешь взять год перерыва, а потом вернуться к игре и остаться прежним. Чуть позже в жизни мышцы уже так не работают. Поэтому нельзя позволять им забывать, что они должны делать. И единственный способ сохранить это — выходить на сцену. Можно сидеть в репетиционной комнате сколько угодно, но это не то же самое. Вот почему я это делаю. Это поддерживает мышцы в тонусе, поддерживает мозг в форме. Он должен говорить этим конечностям, что делать, иначе всё бессмысленно. А если сделать слишком долгий перерыв, можно потерять форму, и это не очень хорошо.



Я также работаю в студии с моим сыном Джеймсом и его музыкальным партнёром Беном Бэтсоном. Они написали для меня несколько замечательных новых композиций. Нам потребовалось некоторое время, чтобы всё получилось, потому что я хотел, чтобы в записи участвовали действительно хорошие музыканты, а их не так просто заполучить. Эти ребята работают постоянно — и инструменталисты, и вокалисты. И, чтобы вы знали, это не барабанный альбом. В конце концов даже барабанщики устают от таких записей. Это хорошая новая рок-н-ролльная музыка. Думаю, вам понравится. Я записал барабанные партии около четырёх лет назад.



Столько времени у нас ушло на то, чтобы всё получилось как надо с лучшими музыкантами. Многие из них — мои друзья, и у меня было преимущество в том, что я мог их умолять, уговаривать, вежливо просить помочь с проектом, и все они очень любезно согласились. Как я уже сказал, самым сложным было найти время, когда мы могли бы собраться все вместе, когда я был здесь, а они не были в туре с другими людьми. Это было сложно, и не всегда получалось. Мой дорогой друг Брайан Джонсон из AC/DC должен был прийти и попробовать свои силы в паре треков, но за ночь до сессии по Флориде пронёсся довольно разрушительный ураган, который обрушился на регион, где находится главный дом Брайана. Поэтому ему пришлось срочно вернуться в США и проверить, остался ли у него дом. Это был буквально один из тех случаев, когда самые тщательно проработанные планы были сорваны. Затем, конечно, AC/DC отправились в довольно длительное турне, и всё это стало невозможным. Иногда так бывает. Ну что ж.



Мы считаем, что запись закончена. Так что следующее, что нам нужно решить, — это кто, где и когда будет её микшировать. И я думаю, что логично, что альбом должен быть готов для вас к концу следующего года.



Поэтому в это время я желаю вам и вашим близким счастливого Рождества и, как любой здравомыслящий человек в мире, надеюсь, что хаос, который сейчас переживают многие люди, будет быстро преодолён. История показывает нам, что когда происходят такие ситуации — вoйны, конфликты, назовите их как хотите, — в итоге никто на самом деле не выигрывает.



Так что, пожалуйста, наслаждайтесь жизнью. Берегите себя, и, как вы уже знаете, DEEP PURPLE в следующем году снова отправятся в мировое турне. Надеюсь увидеть вас на одном из концертов».







+0 -0



просмотров: 137

