У LYNYRD SKYNYRD есть 30 песен



В недавнем интервью с участниками LYNYRD SKYNYRD Rickey Medlocke и Johnny Van Zant'ом у них спросили, есть ли шансы на то, что от группы будет какая-то новая музыка:



Johhny: «У нас есть песни, которые мы написали с Гэри [Россингтоном, покойным гитаристом LYNYRD SKYNYRD] и которые мы так и не записали».



Rickey добавил: «Мы обнаружили [эти песни] вскоре после смерти Гэри. Они привезли нам кучу кассет и всего такого — это сделала жена [Гэри], — и мы обнаружили, что у нас есть около 30 песен, в написании которых Гэри принимал участие вместе с Johnny, мной и другими музыкантами. И там есть запись, где он говорит о текстах и всем таком прочем. И мы с Johnny заговорили о том, чтобы записать — возможно, записать — еще один альбом LYNYRD SKYNYRD, в который вошли бы песни Гэри и прочее».



Johnny добавил: «Посмотрим, что принесет будущее, но мы хотели бы выдвинуть это на первый план и донести до наших поклонников».















