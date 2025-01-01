Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



26 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Видеть Эйса в гробу было душераздирающе!»

21 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»

11 дек 2025 : 		 JOHN 5 должен был быть на альбоме ACE FREHLEY

3 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»

1 дек 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и MICHAEL SWEET почтили память ACE FREHLEY

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Видеть Эйса в гробу было душераздирающе!»



zoom
GENE SIMMONS в подкасте "Mohr Stories" ответил на вопрос о том, как он узнал о смерти Эйса Фрейли:

«Я был здесь, в Калифорнии, и получил сообщение от Gigi, жены Peter Criss (барабанщика KISS), о том, что Эйс скончался. Он упал с лестницы, скорее всего, во второй раз, и они не смогли… Короче говоря, в больнице сказали: "Он должен уйти". Семья боролась за то, чтобы сохранить ему жизнь, но он долго не протянул. Итак, Peter Criss, Paul Stanley (гитарист/вокалист KISS) и я отправились на поминки [в Нью-Йорк], а затем на похороны. Но я скажу вам, что, какими бы эмоциональными они ни были, открытый гроб — это было слишком. Мне просто пришлось опустить голову, потому что он был прямо перед нами — мы были прямо там. И Эйс выглядел так, будто он [собирался] сказать: "О, я просто пошутил", — встать и продолжить быть тем весельчаком, каким он всегда был».

Размышляя о некоторых из самых бурных моментов в истории KISS, Gene сказал:

«В семьях случаются ссоры. Иногда они не сходятся во мнениях, иногда не разговаривают друг с другом, но семья — это навсегда, и без Эйса, и, конечно, без Peter'a, KISS не состоялся бы. В этом есть какая-то химия. Несмотря на то, что они то входили в группу, то уходили из нее и так три раза, но я могу сказать об Эйсе, нравится вам это или нет, так это то, что почти каждый гитарист вырос благодаря ему. Kirk Hammett из METALLICA и Mike McCready из PEARL JAM буквально скопировали его соло "нота в ноту"… Это сказал он мне сам. Я ответил: "Да, это "нота в ноту"". NINE INCH NAILS — назовите еще группы и все они выросли [на KISS]. У меня есть фотография Ленни Кравица в 13 лет, которого выгнали из школы за то, что он накрасился под KISS. Но к чему я клоню, так это к тому, что, несмотря на известность, великолепие, деньги, цыпочек и все такое прочее, внутри Эйса было что-то — изначально это был алкоголь — он просто не мог остановиться. Мы все пробовали, а потом перешли к этому и к чему-то более тяжелому, и он то входил, то выходил из игры, и опять возвращался. И в конце концов он же моложе меня. Возможно, единственное, что вы можете сказать, это то, что он прожил свою жизнь так, как хотел, до самого конца, и хотя люди и пытались изменить его, но он всегда оставался мастером своего дела. И это тот путь, который он выбрал для своей жизни».

На вопрос, ожидал ли он в глубине души звонка, извещающего его о смерти Эйса, в течение долгого времени, Gene ответил:

«Да. Когда ты видишь — когда ты становишься свидетелем, а не зрителем, когда ты находишься в компании, когда ты становишься свидетелем саморазрушительного поведения, ты начинаешь представлять… Я имею в виду, что было много автомобильных аварий, так много, скажем так, людей, которые могли бы остаться живы... »

На вопрос о том, оказывали ли он и другие участники KISS помощь Эйсу, когда тот еще был в группе, Gene ответил:

«В те дни это было неслыханно. И когда он в третий раз ушел из группы, были времена, когда он переезжал в разные штаты, с разными номерами телефонов, с разными подружками, и это было просто... расставание. Но мы разговаривали. Время от времени мы подходили [к телефону и говорили]: "Эй, помнишь то время", и все такое. Что ты собираешься делать lfkmit?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 93

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом