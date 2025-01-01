сегодня



GENE SIMMONS: «Видеть Эйса в гробу было душераздирающе!»



GENE SIMMONS в подкасте "Mohr Stories" ответил на вопрос о том, как он узнал о смерти Эйса Фрейли:



«Я был здесь, в Калифорнии, и получил сообщение от Gigi, жены Peter Criss (барабанщика KISS), о том, что Эйс скончался. Он упал с лестницы, скорее всего, во второй раз, и они не смогли… Короче говоря, в больнице сказали: "Он должен уйти". Семья боролась за то, чтобы сохранить ему жизнь, но он долго не протянул. Итак, Peter Criss, Paul Stanley (гитарист/вокалист KISS) и я отправились на поминки [в Нью-Йорк], а затем на похороны. Но я скажу вам, что, какими бы эмоциональными они ни были, открытый гроб — это было слишком. Мне просто пришлось опустить голову, потому что он был прямо перед нами — мы были прямо там. И Эйс выглядел так, будто он [собирался] сказать: "О, я просто пошутил", — встать и продолжить быть тем весельчаком, каким он всегда был».



Размышляя о некоторых из самых бурных моментов в истории KISS, Gene сказал:



«В семьях случаются ссоры. Иногда они не сходятся во мнениях, иногда не разговаривают друг с другом, но семья — это навсегда, и без Эйса, и, конечно, без Peter'a, KISS не состоялся бы. В этом есть какая-то химия. Несмотря на то, что они то входили в группу, то уходили из нее и так три раза, но я могу сказать об Эйсе, нравится вам это или нет, так это то, что почти каждый гитарист вырос благодаря ему. Kirk Hammett из METALLICA и Mike McCready из PEARL JAM буквально скопировали его соло "нота в ноту"… Это сказал он мне сам. Я ответил: "Да, это "нота в ноту"". NINE INCH NAILS — назовите еще группы и все они выросли [на KISS]. У меня есть фотография Ленни Кравица в 13 лет, которого выгнали из школы за то, что он накрасился под KISS. Но к чему я клоню, так это к тому, что, несмотря на известность, великолепие, деньги, цыпочек и все такое прочее, внутри Эйса было что-то — изначально это был алкоголь — он просто не мог остановиться. Мы все пробовали, а потом перешли к этому и к чему-то более тяжелому, и он то входил, то выходил из игры, и опять возвращался. И в конце концов он же моложе меня. Возможно, единственное, что вы можете сказать, это то, что он прожил свою жизнь так, как хотел, до самого конца, и хотя люди и пытались изменить его, но он всегда оставался мастером своего дела. И это тот путь, который он выбрал для своей жизни».



На вопрос, ожидал ли он в глубине души звонка, извещающего его о смерти Эйса, в течение долгого времени, Gene ответил:



«Да. Когда ты видишь — когда ты становишься свидетелем, а не зрителем, когда ты находишься в компании, когда ты становишься свидетелем саморазрушительного поведения, ты начинаешь представлять… Я имею в виду, что было много автомобильных аварий, так много, скажем так, людей, которые могли бы остаться живы... »



На вопрос о том, оказывали ли он и другие участники KISS помощь Эйсу, когда тот еще был в группе, Gene ответил:



«В те дни это было неслыханно. И когда он в третий раз ушел из группы, были времена, когда он переезжал в разные штаты, с разными номерами телефонов, с разными подружками, и это было просто... расставание. Но мы разговаривали. Время от времени мы подходили [к телефону и говорили]: "Эй, помнишь то время", и все такое. Что ты собираешься делать lfkmit?»







+0 -0



просмотров: 93

