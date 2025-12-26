сегодня



MAX CAVALERA об ИИ: «Я надеюсь, что мы сможем сосуществовать с этой технологией»



MAX CAVALERA в недавнем интервью вставил свои пару центов в тему про использование искусственного интеллекта:



«Это один из моих аргументов в споре с людьми по поводу всей этой ерунды с ИИ. Я считаю, что ИИ не сможет сделать то, что могут люди. Невозможно, используя ИИ, взять за основу творчество таких музыкантов, как я и Dino [Cazares, гитарист FEAR FACTORY], или я и Chino [Moreno, вокалист DEFTONES], или я и Tom Araya [вокалист SLAYER], и получить из этого классную песню. ИИ никогда не сможет этого сделать. ИИ может создать ложную копию, но это не то же самое... Мне плевать, что говорят люди. Это не то же самое, и никогда не будет».



Об искусственном интеллекте в целом Max сказал:



«Я надеюсь, что мы сможем сосуществовать с этой технологией — таково моё желание. Потому что я думаю, что в некоторых случаях она может быть полезна, если её использовать правильно. Я считаю, что мы научимся сосуществовать с этой технологией искусственного интеллекта и посмотрим, как она будет развиваться дальше. Но душа человека — это нечто уникальное. Твоё сердце, твоя страсть — это есть только у человека».







