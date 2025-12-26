Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Cavalera

*



26 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA об ИИ: «Я надеюсь, что мы сможем сосуществовать с этой технологией»

24 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Не люблю я тексты писать!»

15 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Рад, что познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой»

22 сен 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA

16 сен 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»

9 июн 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнят "Chaos A.D." SEPULTURA

23 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA выступил для EARTH HOUSE

20 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»

6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA об ИИ: «Я надеюсь, что мы сможем сосуществовать с этой технологией»



zoom
MAX CAVALERA в недавнем интервью вставил свои пару центов в тему про использование искусственного интеллекта:

«Это один из моих аргументов в споре с людьми по поводу всей этой ерунды с ИИ. Я считаю, что ИИ не сможет сделать то, что могут люди. Невозможно, используя ИИ, взять за основу творчество таких музыкантов, как я и Dino [Cazares, гитарист FEAR FACTORY], или я и Chino [Moreno, вокалист DEFTONES], или я и Tom Araya [вокалист SLAYER], и получить из этого классную песню. ИИ никогда не сможет этого сделать. ИИ может создать ложную копию, но это не то же самое... Мне плевать, что говорят люди. Это не то же самое, и никогда не будет».

Об искусственном интеллекте в целом Max сказал:

«Я надеюсь, что мы сможем сосуществовать с этой технологией — таково моё желание. Потому что я думаю, что в некоторых случаях она может быть полезна, если её использовать правильно. Я считаю, что мы научимся сосуществовать с этой технологией искусственного интеллекта и посмотрим, как она будет развиваться дальше. Но душа человека — это нечто уникальное. Твоё сердце, твоя страсть — это есть только у человека».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 дек 2025
gravitgroove
Интересно было бы, чтобы кто-то из наших журналистов задал что-нибудь подобное Пауку, что-то о низкоуровневом програмированнии (этот будет гарантированный лулз) и как можно использовать нейросетяи в проблеме с мигрантами, кроме уже существующего отслеживания и идентификации. У него как раз в каталоге есть альбом с примечательным названием.
26 дек 2025
Nord61
gravitgroove, не сомневаюсь, что прогоны Паука на эти темы можно будет отливать в граните.🤣🤣
26 дек 2025
D
Dichlofos
«Я надеюсь, что мы сможем сосуществовать с этой технологией»
До первого годного альбома Soulfly за авторством нейросетки...
просмотров: 169

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом