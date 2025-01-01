сегодня



FINGER ELEVEN о карьере



В рамках недавней беседы у FINGER ELEVEN спросили, каково им выступать перед теми, кто в зале моложе, чем они когда только начинали:



Scott: «Это настоящее приключение. Это мечта, осуществить ее — я думаю, мы реально могли бы назвать это музыкальной карьерой. Мы занимаемся этим достаточно долго.



Я уверен, что сейчас я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, потому что многое изменилось, но главное в том, что мы просто собираемся вместе и пытаемся создавать то, что нам нравится, и что мы по-прежнему можем это делать, Я к тому, что да... Мечта все еще сбывается. Мне это нравится!»



James добавил: «Музыка для меня очень привязана к моему отцу и его коллекции пластинок. И когда вы видите, как это повторяется в очередном цикле, то, я не знаю, на самом деле, это довольно тяжелая обязанность — думать, что, мол, в доме какого—то ребенка FINGER ELEVEN все время был включен, и наша музыка стала частью его рок-н-ролла. Это что-то вроде обряда посвящения. Я знаю, что это звучит высокопарно, но...»







+0 -0



просмотров: 81

