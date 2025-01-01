сегодня



MICHAEL SWEET готов к новому SWEET & LYNCH



MICHAEL SWEET в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли шансы на новую пластинку от проекта SWEET & LYNCH:



«Абсолютно. Шанс на это есть всегда. И я полагаю, что все будет зависеть от того, какой лейбл постучится в наши двери и попросит об этом. Пока они этого не сделали. Но это не значит, что этого не произойдет. Но я скажу им, когда будут контакты, что все нужно сделать по-другому. Я не хочу делать это так, как с прошлой пластинкой, вот что я хочу сказать.



Лично я считаю, что первый альбом [SWEET & LYNCH] был лучшим из всех. В нем участвовали [барабанщик] Brian Tichy, [басист] James LoMenzo, было потрачено немного больше денег. Именно это я и имею в виду. Я не хочу идти на компромисс с качеством. И я бы хотел вернуться и сделать это так же, как на первом альбоме… Эта команда была той, о какой только можно мечтать. В этой команде было что-то волшебное. James, его игра просто невероятна. Brian — даже не знаю, что сказать. [Он] просто один из лучших, с кем я когда-либо работал. George [потрясающий], это и так все знают. Так что это была особенная команда, и мы создали действительно классный альбом, как мне кажется… И в целом, я думаю, что в этом альбоме были лучшие песни. На этом альбоме было еще несколько приколов, и я бы хотел повторить подобное и что-нибудь сделать. Мне было в кайф, потому что это что-то среднее между DOKKEN, STRYPER и чем-то еще. И это здорово слушать!»







+0 -0



просмотров: 105

