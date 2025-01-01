Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Sweet & Lynch

*



26 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET готов к новому SWEET & LYNCH

19 май 2023 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

2 май 2023 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

11 апр 2023 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

13 мар 2023 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

28 фев 2023 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH выйдет весной

16 фев 2018 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH будет концептуальным

3 ноя 2017 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

24 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

20 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

12 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

6 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

22 сен 2017 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

25 авг 2017 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

28 июл 2017 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

26 июл 2017 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH выйдет осенью

13 мар 2017 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH выйдет осенью

19 авг 2015 : 		 Вокалист STRYPER подтвердил работу над новым альбомом SWEET & LYNCH

22 янв 2015 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

2 дек 2014 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

25 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

19 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

11 ноя 2014 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

1 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

10 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SWEET/LYNCH

13 авг 2014 : 		 Фрагмент новой песни SWEET/LYNCH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SWEET готов к новому SWEET & LYNCH



zoom
MICHAEL SWEET в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли шансы на новую пластинку от проекта SWEET & LYNCH:

«Абсолютно. Шанс на это есть всегда. И я полагаю, что все будет зависеть от того, какой лейбл постучится в наши двери и попросит об этом. Пока они этого не сделали. Но это не значит, что этого не произойдет. Но я скажу им, когда будут контакты, что все нужно сделать по-другому. Я не хочу делать это так, как с прошлой пластинкой, вот что я хочу сказать.

Лично я считаю, что первый альбом [SWEET & LYNCH] был лучшим из всех. В нем участвовали [барабанщик] Brian Tichy, [басист] James LoMenzo, было потрачено немного больше денег. Именно это я и имею в виду. Я не хочу идти на компромисс с качеством. И я бы хотел вернуться и сделать это так же, как на первом альбоме… Эта команда была той, о какой только можно мечтать. В этой команде было что-то волшебное. James, его игра просто невероятна. Brian — даже не знаю, что сказать. [Он] просто один из лучших, с кем я когда-либо работал. George [потрясающий], это и так все знают. Так что это была особенная команда, и мы создали действительно классный альбом, как мне кажется… И в целом, я думаю, что в этом альбоме были лучшие песни. На этом альбоме было еще несколько приколов, и я бы хотел повторить подобное и что-нибудь сделать. Мне было в кайф, потому что это что-то среднее между DOKKEN, STRYPER и чем-то еще. И это здорово слушать!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 105

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом