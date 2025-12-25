Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу
Показать далее
| - |

|||| 25 дек 2025

У лидера MEGADETH проблемы с руками



zoom
DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос, помнит ли он о том дне, когда решил объявить о финале своей карьеры:

«Нет, потому что я просто поднял эту тему. Я не принимал решение. Мы работали в студии над предстоящим альбомом MEGADETH, и последние несколько недель были действительно очень тяжёлыми. Мы пытались всё закончить, и для нас, конечно, было важно, чтобы альбом получился хорошим. Были дедлайны, которые нам мешали. И у меня очень сильно болели руки. И тогда я просто сказал своему менеджменту: "Я не знаю, сколько ещё смогу этим заниматься". Я не говорил: "Я хочу уйти на пенсию прямо сейчас"».

Dave рассказал о проблеме с руками, которая мешает ему играть на гитаре на все сто процентов:

«Вы можете посмотреть на эту руку. Здесь есть линия, которая выпирает. Это называется контрактура Дюпюитрена, и из-за неё мой палец опускается вот так. Это уже началось, он немного сгибается. А если посмотреть на кончики моих пальцев, то они сильно поражены артритом. Так что все эти шишки делают игру очень болезненной».

На вопрос, думал ли он о хирургическом вмешательстве для устранения этой проблемы или уже сделал это, Dave ответил:

«Я подожду, пока не буду готов попробовать, потому что если я попробую сейчас, когда я на 95 процентов готов, и сделаю операцию, а она меня отбросит назад, это будет плохое решение. Если я подожду, пока мои руки не станут причиной проблем, и попробую, но это не сработает, то буду знать, что я уже объездил все страны, попрощался со всеми и не оставляю ничего недосказанного или незавершённого».
Контрактура Дюпюитрена — это состояние, при котором один или несколько пальцев сгибаются в сторону ладони. Поражённые пальцы не могут полностью выпрямиться.

Контрактура Дюпюитрена неизлечима. Лечение может облегчить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания.








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 дек 2025
Dem0niac
Я думал, у его басиста проблемы с руками были.
26 дек 2025
gravitgroove
В следующем интервью Эллефсона: готов стать руками Дейва.
просмотров: 615

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом