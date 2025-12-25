25 дек 2025



У лидера MEGADETH проблемы с руками



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос, помнит ли он о том дне, когда решил объявить о финале своей карьеры:



«Нет, потому что я просто поднял эту тему. Я не принимал решение. Мы работали в студии над предстоящим альбомом MEGADETH, и последние несколько недель были действительно очень тяжёлыми. Мы пытались всё закончить, и для нас, конечно, было важно, чтобы альбом получился хорошим. Были дедлайны, которые нам мешали. И у меня очень сильно болели руки. И тогда я просто сказал своему менеджменту: "Я не знаю, сколько ещё смогу этим заниматься". Я не говорил: "Я хочу уйти на пенсию прямо сейчас"».



Dave рассказал о проблеме с руками, которая мешает ему играть на гитаре на все сто процентов:



«Вы можете посмотреть на эту руку. Здесь есть линия, которая выпирает. Это называется контрактура Дюпюитрена, и из-за неё мой палец опускается вот так. Это уже началось, он немного сгибается. А если посмотреть на кончики моих пальцев, то они сильно поражены артритом. Так что все эти шишки делают игру очень болезненной».



На вопрос, думал ли он о хирургическом вмешательстве для устранения этой проблемы или уже сделал это, Dave ответил:



«Я подожду, пока не буду готов попробовать, потому что если я попробую сейчас, когда я на 95 процентов готов, и сделаю операцию, а она меня отбросит назад, это будет плохое решение. Если я подожду, пока мои руки не станут причиной проблем, и попробую, но это не сработает, то буду знать, что я уже объездил все страны, попрощался со всеми и не оставляю ничего недосказанного или незавершённого».

Контрактура Дюпюитрена — это состояние, при котором один или несколько пальцев сгибаются в сторону ладони. Поражённые пальцы не могут полностью выпрямиться.



Контрактура Дюпюитрена неизлечима. Лечение может облегчить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания.















