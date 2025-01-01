сегодня



Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками



JOHN PETRUCCI в рамках визита в подкаст "Guitar Hang" поговорил об отношениях группы с поклонниками:



«В детстве такие группы, как IRON MAIDEN и METALLICA, были примером того, как важны отношения между фанатами и группой. Каждый раз, когда мы видели их на сцене или смотрели их видео с концертов, что бы это ни было, мы видели, как они взаимодействуют и всегда находят время пообщаться с фанатами. И вот чему мы научились, это нормально, вот как вы это делаете. И не только из-за этого, но и из-за работы, которую нам пришлось проделать как группе, где мы играем не ту музыку, которая мгновенно приносит успех. Во всяком случае, этому многое противоречит. Итак, тот факт, что мы построили свою карьеру на реальных выступлениях, усердной работе и творческом постоянстве, заставляет ценить отношения с фанатами, потому что именно благодаря им все растет, именно поэтому мы переехали из Marquee в Лондоне на O2 arena. Они — причина, по которой мы можем все это делать. Так что вы не должны упускать подобное из виду. Это очень важные отношения. И я считаю, что лучший взгляд на это взаимодействие, по крайней мере, мой, заключается в том, что мы делаем это вместе. Это не похоже на "мы и они". Я всегда это ненавидел. Просто потому, что мы стоим выше на сцене — а мы ведь всего лишь музыканты».







