Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



26 дек 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками

16 дек 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»

20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками



zoom
JOHN PETRUCCI в рамках визита в подкаст "Guitar Hang" поговорил об отношениях группы с поклонниками:

«В детстве такие группы, как IRON MAIDEN и METALLICA, были примером того, как важны отношения между фанатами и группой. Каждый раз, когда мы видели их на сцене или смотрели их видео с концертов, что бы это ни было, мы видели, как они взаимодействуют и всегда находят время пообщаться с фанатами. И вот чему мы научились, это нормально, вот как вы это делаете. И не только из-за этого, но и из-за работы, которую нам пришлось проделать как группе, где мы играем не ту музыку, которая мгновенно приносит успех. Во всяком случае, этому многое противоречит. Итак, тот факт, что мы построили свою карьеру на реальных выступлениях, усердной работе и творческом постоянстве, заставляет ценить отношения с фанатами, потому что именно благодаря им все растет, именно поэтому мы переехали из Marquee в Лондоне на O2 arena. Они — причина, по которой мы можем все это делать. Так что вы не должны упускать подобное из виду. Это очень важные отношения. И я считаю, что лучший взгляд на это взаимодействие, по крайней мере, мой, заключается в том, что мы делаем это вместе. Это не похоже на "мы и они". Я всегда это ненавидел. Просто потому, что мы стоим выше на сцене — а мы ведь всего лишь музыканты».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 62

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом