СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Новости
O <- TOP5 <-
Alter Bridge

26 дек 2025 : 		 Почему ALTER BRIDGE именно сейчас выпускают одноименный альбом

3 дек 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

8 окт 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

3 сен 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

18 июл 2025 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет зимой

27 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание от ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

8 мар 2023 : 		 WOMEN ROCK! исполняют ALTER BRIDGE

20 янв 2023 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

2 ноя 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «А мы не спорим»

20 окт 2022 : 		 Акустика от ALTER BRIDGE

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

4 авг 2022 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

19 июл 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

12 июл 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE о новом альбоме

5 май 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

27 апр 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

8 апр 2022 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе

11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной

29 ноя 2021 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»

6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

4 апр 2021 : 		 ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом
Почему ALTER BRIDGE именно сейчас выпускают одноименный альбом



MYLES KENNEDY в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа решила выпустить именно сейчас одноименную пластинку:

«Ну, нам просто было лень придумывать какое-нибудь необычное название. Но я считаю, что с другой стороны, нам просто показалось, что мы реально затронули суть того, чем всегда была эта группа, что-то определенное, и мы не стали осваивать слишком много новых территорий, например, в плане аранжировок или текстур; здесь нет клавишных или что-нибудь в этом роде, как мы экспериментировали на других альбомах. И это было просто что-то вроде: "Ну, в этом, в некотором роде, суть группы". Так что мы все почувствовали, что подход с одноименным названием был бы уместен»






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
