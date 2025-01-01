сегодня



Почему ALTER BRIDGE именно сейчас выпускают одноименный альбом



MYLES KENNEDY в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа решила выпустить именно сейчас одноименную пластинку:



«Ну, нам просто было лень придумывать какое-нибудь необычное название. Но я считаю, что с другой стороны, нам просто показалось, что мы реально затронули суть того, чем всегда была эта группа, что-то определенное, и мы не стали осваивать слишком много новых территорий, например, в плане аранжировок или текстур; здесь нет клавишных или что-нибудь в этом роде, как мы экспериментировали на других альбомах. И это было просто что-то вроде: "Ну, в этом, в некотором роде, суть группы". Так что мы все почувствовали, что подход с одноименным названием был бы уместен»











