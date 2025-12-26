Arts
Новости
GRAHAM BONNET: «Я не фанерю!»



GRAHAM BONNET в недавнем интервью обсудил новый релиз "Lost In Hollywood Again" своей группы GRAHAM BONNET BAND, который вышел на лейбле Frontiers Music Srl. После того, как интервьюер отметил, что альбом звучит «абсолютно реально, без наложений», тот ответил:

«Есть мои бывшие коллеги, моя бывшая группа под названием ALCATRAZZ. Они называют себя ALCATRAZZ, и менеджер группы поёт. Это невероятно. И они говорят, что я пою под фонограмму, и делают всё, чтобы уничтожить меня. Но это не так, потому что вы можете увидеть по видео, которые были выпущены для "Lost In Hollywood Again", — там нет фонограммы. Я пою вживую. Я больше не могу обманывать людей. Так поступают, когда выступаешь в программе "Top Of The Pops" или чём-то подобном, в телевизионном шоу. Но на концерте нужно петь вживую, и я так и делаю. И люди говорят мне: "Как ты можешь петь в 77 лет? Ты поёшь так же, как и в 30"».

После того, как интервьюер отметил, что для ALCATRAZZ «не имеет смысла» продолжать без Bonnet'a , имея в виду тот факт, что группа под названием ALCATRAZZ записывает альбомы и гастролирует под этим названием с составом, в который входят Giles Lavery (vocals),Joe Stump (guitars),Jimmy Waldo (keyboards),Gary Shea (bass) and Mark Benquechea (drums),Graham согласился:

«Это смешно. Я написал песни — я и гитаристы. Joe Stump не имеет никакого отношения к ALCATRAZZ. Как и другие участники группы, какой бы она ни была. Это даже не хорошая кавер-группа. Это ужасно. Я видел видео, и это смешно. Они пытаются делать то, что у них не получается. И я очень рад, что у них ничего не получается, потому что они используют мой образ на футболках и прочем, продают футболки ALCATRAZZ, и используют все песни, которые я написал с Yngwie Malmsteen, Steve Vai,. Это не их музыка. Они не музыкальная группа. Ни один из этих парней. Это даже не группа. Там есть клавишник и наш бывший менеджер, мой бывший менеджер, их бывший менеджер, который поёт. Это же глупо. Что там вообще происходит? И если вы когда-нибудь видели их видео, это смешно. Это выглядит плохо. Мне стыдно даже думать о том, что я создал эту группу много лет назад вместе с Yngwie. И какое-то время это была хорошая группа. А когда Yngwie Malmsteen ушёл, группа начала катиться по наклонной. Потом пришёл Vai, и мы снова были на подъёме. Всё было нормально. У нас были отличные музыканты, но не такие, как сейчас. Клавишник, который не умеет играть. Он нажимает на клавишу... Он не играет все ноты. Он делает вид, что играет. Всё заранее записано. И я говорю об этом, потому что это правда. А они говорят публике, что я не пою вживую. Да ладно! Если они так говорят, то я могу сказать, что клавишник не умеет играть, а менеджер группы не умеет петь. Это звучит смешно. В любом случае это моё мнение. А ALCATRAZZ мертвы, давно мертвы — и теперь это название меня смущает».

По поводу того, почему вышеупомянутые музыканты гастролируют и записываются под названием ALCATRAZZ без него, он сказал:

«Они используют это название, потому что могут это делать. И я подумывал о том, чтобы собрать музыкантов и назвать это GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ. Но мы решили, я и остальные ребята из группы: "Давай просто сделаем это под твоим именем. Это твои песни". Сейчас мы сочиняем новые песни вместе».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 дек 2025
Corpsegrinder04
Да ладно , чё оправдываться. Мальмстин вон тоже под фонограмму играет. Даже когда лажает - это всё равно фонограмма. Раз из Алькатраса сказали, значит так оно и есть.
А у Стива Вая вообще весло из Guitar Hero. Он на сцене только кривляется и рот как рыба, глотающая воздух открывает. А всё остальное компьютер мутит.
Сами только бабы в клипах на басу играют, одним пальцем по одной струне.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0d15018a9ad3f665e641d95991ce9555_l-9181123-images-thumbs&n=13
