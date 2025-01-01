Arts
|||| сегодня

Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала



zoom
В рамках недавнего интервью с Adrian'ом Smith'ом, он рассказал о том, как происходит процесс сочинения материала:

«Перед каждым альбомом MAIDEN я провожу пару недель в своей домашней студии, потому что мы все разбросаны по всему миру. У меня всегда есть от шести до десяти идей в виде демо-версий с барабанами, гитарами и даже некоторыми гитарными мелодиями. В зависимости от идеи я показываю её либо Steve'y или Bruce'y, потому что Steve в последнее время больше интересуется сочинением текстов и мелодий. Довольно часто он просто пишет тексты к тому, что я сочинил. Но я тоже придумываю тексты и названия. Пару альбомов назад песня "Speed of Light" пришла мне в голову, она вошла в альбом "The Book of Souls". Брюсу понравилось название, и потом он написал текст под него. Однако у меня были название и мелодия для этой песни. То же самое было с песней "The Writing on the Wall" из альбома 2021 года "Senjutsu". Я придумал название, но Bruce развил эту идею. Так что важно вдохновить кого-то другого, это здорово».

На вопрос, использует ли он другие инструменты во время сочинения песен, такие как фортепиано или барабаны, или же он сосредоточен исключительно на гитаре, Smith ответил:

«Только гитару на самом деле. Немного бас-гитары. Я мог бы постучать на барабанах, но нет — лучше сыграть на фортепиано. Я думаю, чтобы хорошо научиться играть на фортепиано, нужно посвятить себя этому и практиковаться каждый день. У меня просто нет терпения, чтобы по-настоящему научиться. Что касается гитары, то я очень увлечён эффектами. Мне нравится пробовать новые эффекты, и каждый раз, когда я записываю альбом, я экспериментирую с новым. Это может вдохновить на создание песни. Например, песня "Wasted Years" была вдохновлена гитарным синтезатором, который мне подарили в Японии в 1980-х — это была одна из первых моделей Roland. Я помню, как достал его из коробки — мы репетировали на Нормандских островах в Джерси — подключил его, и он начал издавать этот сумасшедший звук. Но это было похоже на мелодию. Я послушал её, а потом начал играть рифф, и так появилась песня "Wasted Years". Я бы не придумал этот рифф, если бы не эта штука. Иногда, играя с тем, в чём не разбираешься, можно придумать что-то новое. Или новая гитара может подарить тебе идею. У меня была белая Flying V, на которой я никогда не играл. Я купил её в 1980-х. И как только я взял её в руки, я сыграл рифф, и в итоге получилась песня "Back In The Village". Я никогда не играл на этой гитаре, но у меня получилась песня. Так что она стоила своих денег».




