Новости
Новое видео MEGADETH
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
BATTLE BEAST сменили вокалистку
Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!»
Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST
*

Aldious

*
сегодня

Концертное видео ALDIOUS



zoom
I Don't Like Me, новое концертное видео ALDIOUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза The Dominators Last Standing 2025:

01.We Are
02.Ground Angel
03.胡蝶ノ夢
04.die for you
05.Absolute
06.Sweet Temptation
07.Instrumental 2025
08.Wish Song
09.Luft
10.Ultimate Melodious
11.Re:fire
12.IN THIS WORLD
13.夜桜
14.Dominator
15.I Don't Like Me
16.Dearly
17.Red strings
18.White Crow






просмотров: 111

