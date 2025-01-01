I Don't Like Me, новое концертное видео ALDIOUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза The Dominators Last Standing 2025:
01.We Are
02.Ground Angel
03.胡蝶ノ夢
04.die for you
05.Absolute
06.Sweet Temptation
07.Instrumental 2025
08.Wish Song
09.Luft
10.Ultimate Melodious
11.Re:fire
12.IN THIS WORLD
13.夜桜
14.Dominator
15.I Don't Like Me
16.Dearly
17.Red strings
18.White Crow
