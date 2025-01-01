сегодня



Профессиональное видео полного выступления RAMMSTEIN'16



Профессиональное видео полного выступления RAMMSTEIN, состоявшегося в рамках фестиваля Pinkpop 2016, доступно для просмотра ниже:



0:01 - Ramm4

6:08 - Reise, Reise

10:28 - Hallelujah

14:44 - Zerstoren

19:05 - Keine Lust

23:12 - Feuer Frei!

26:54 - Seemann

32:35 - Ich tu dir weh

39:24 - Du riechst so gut

44:50 - Mein Herz brennt

49:46 - Links 2-3-4

54:50 - Ich will

59:07 - Du hast

1:04:26 - Stripped



1:12:45 - Amerika

1:17:25 - Engel

1:22:53 - Sonne







+0 -1



просмотров: 180

