Новое видео MEGADETH
34
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!»
23
Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST
21
Дата :
с
по
все новости группы
Rammstein
Германия
Industrial Metal
http://www.rammstein.com
Myspace:
http://www.myspace.com/rammstein
Facebook:
https://www.facebook.com/Rammstein
26 дек 2025
:
Профессиональное видео полного выступления RAMMSTEIN'16
28 сен 2025
:
Сборник синглов RAMMSTEIN выйдет осенью
14 май 2025
:
Барабанщик RAMMSTEIN о своей игре: «Самое главное — не злить вокалиста»
24 дек 2024
:
Документальный фильм RAMMSTEIN о туре
17 май 2024
:
Видео полного выступления RAMMSTEIN
14 май 2024
:
RAMMSTEIN открыли европейский стадионный тур
1 апр 2024
:
NINJA CYBORG обвинили RAMMSTEIN в плагиате
30 авг 2023
:
Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN
19 июл 2023
:
Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах
6 июл 2023
:
Видео полного выступления RAMMSTEIN
1 июл 2023
:
Видео полного выступления RAMMSTEIN
20 июн 2023
:
Барабанщик RAMMSTEIN — об обвинениях в адрес группы
16 июн 2023
:
На вокалиста RAMMSTEIN завели дело
5 июн 2023
:
На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку
15 май 2023
:
RAMMSTEIN обновили видео
18 апр 2023
:
Специальная версия альбома RAMMSTEIN выйдет летом
5 янв 2023
:
Украли статую вокалиста RAMMSTEIN
24 ноя 2022
:
Новое видео RAMMSTEIN
22 ноя 2022
:
Тизер нового клипа RAMMSTEIN
23 сен 2022
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
2 сен 2022
:
RAMMSTEIN анонсировали европейский тур
9 авг 2022
:
Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN
18 июл 2022
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
7 июн 2022
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
25 май 2022
:
Новое видео RAMMSTEIN
17 май 2022
:
RAMMSTEIN открыли тур
16 май 2022
:
Видео с репетиции RAMMSTEIN
29 апр 2022
:
Новое видео RAMMSTEIN
7 апр 2022
:
Новое видео RAMMSTEIN
10 мар 2022
:
Новое видео RAMMSTEIN
24 ноя 2021
:
Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN
14 ноя 2021
:
Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура
28 окт 2021
:
Французский космонавт стал одним из первых, кто услышал новые песни RAMMSTEIN
7 окт 2021
:
Барабанщик RAMMSTEIN — о дилдо-наборе
13 май 2021
:
RAMMSTEIN добавили концерты
13 апр 2021
:
Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001
5 апр 2021
:
RAMMSTEIN перенесли тур на 2022
3 мар 2021
:
История демо RAMMSTEIN 1994 года
28 фев 2021
:
RAMMSTEIN завершили запись альбома
22 фев 2021
:
Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года
10 янв 2021
:
Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы
3 янв 2021
:
Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN
28 дек 2020
:
Драм-треки от RAMMSTEIN
26 дек 2020
:
Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN
1 дек 2020
:
Демо "Pussy" от RAMMSTEIN
27 ноя 2020
:
Нереализованный трек RAMMSTEIN
26 ноя 2020
:
Новые демо RAMMSTEIN
20 ноя 2020
:
Инструменталки от RAMMSTEIN
14 ноя 2020
:
Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005
11 ноя 2020
:
Записи PRE-RAMMSTEIN группы
10 ноя 2020
:
Трейлер нового релиза RAMMSTEIN
2 ноя 2020
:
Редкие бонус-треки RAMMSTEIN
16 окт 2020
:
Редкое концертное видео RAMMSTEIN
15 окт 2020
:
Редкое концертное видео RAMMSTEIN
12 окт 2020
:
Демо от RAMMSTEIN
9 окт 2020
:
Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года
8 окт 2020
:
RAMMSTEIN в студии
26 сен 2020
:
Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой
15 сен 2020
:
RAMMSTEIN работают над новым альбомом?
16 июн 2020
:
RAMMSTEIN работают над новой музыкой
21 май 2020
:
Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN
20 май 2020
:
Даты европейского тура RAMMSTEIN
8 май 2020
:
RAMMSTEIN отменили тур
20 апр 2020
:
RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура
27 мар 2020
:
У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!
12 ноя 2019
:
Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN
1 авг 2019
:
Музыканты RAMMSTEIN поцеловались на сцене
1 июл 2019
:
Видео о создании клипа RAMMSTEIN "Radio"
28 июн 2019
:
Новый аромат от RAMMSTEIN
24 июн 2019
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
14 июн 2019
:
Видео с концерта RAMMSTEIN
13 июн 2019
:
Вокалист RAMMSTEIN обвиняется в нападении на постояльца отеля
11 июн 2019
:
Видео с концерта RAMMSTEIN
29 май 2019
:
RAMMSTEIN открыли тур
28 май 2019
:
Премьера нового видео RAMMSTEIN
26 апр 2019
:
Новое видео RAMMSTEIN
25 апр 2019
:
Отрывок из нового видео RAMMSTEIN
19 апр 2019
:
Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN
18 апр 2019
:
RAMMSTEIN представили отрывки трёх новых песен
16 апр 2019
:
RAMMSTEIN опубликовали семплы двух новых песен
9 апр 2019
:
Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой
28 мар 2019
:
Новое видео RAMMSTEIN
27 мар 2019
:
RAMMSTEIN опубликовали тизер к новому видео
25 мар 2019
:
Обложка нового сингла RAMMSTEIN
18 мар 2019
:
Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!
31 янв 2019
:
RAMMSTEIN снимают видео
23 янв 2019
:
RAMMSTEIN завершили сведение альбома
18 янв 2019
:
Гитарист RAMMSTEIN сказал, что в новом альбоме будет «много энергии и жизни»
7 янв 2019
:
Фэн-видео с выступления RAMMSTEIN в канун Нового года
4 янв 2019
:
RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом
18 дек 2018
:
Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле
12 дек 2018
:
Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»
19 ноя 2018
:
RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре
2 ноя 2018
:
RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений
3 окт 2018
:
Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной
17 сен 2018
:
RAMMSTEIN заканчивают запись хоров
19 июн 2018
:
Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году
16 апр 2018
:
RAMMSTEIN начали запись нового альбома
18 сен 2017
:
Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»
5 июл 2017
:
Видео полного выступления RAMMSTEIN
22 июн 2017
:
Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN
21 июн 2017
:
Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»
31 май 2017
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
24 май 2017
:
Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN
22 май 2017
:
Автограф-сессия RAMMSTEIN
8 май 2017
:
Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN
5 май 2017
:
RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме
29 апр 2017
:
Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN
15 апр 2017
:
Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN
8 апр 2017
:
Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN
3 апр 2017
:
Трейлер нового DVD RAMMSTEIN
24 мар 2017
:
Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной
19 мар 2017
:
RAMMSTEIN посетили премьеру документального фильма
20 фев 2017
:
Трейлер нового DVD RAMMSTEIN
21 янв 2017
:
RAMMSTEIN выпускают новый DVD
7 ноя 2016
:
Музыканты RAMMSTEIN джемуют с барабанщиком RED HOT CHILI PEPPERS
12 окт 2016
:
Сборник стихов вокалиста RAMMSTEIN будет выпущен на русском языке
31 авг 2016
:
RAMMSTEIN работают над новым материалом
19 июн 2016
:
Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN
18 июн 2016
:
Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN
12 июн 2016
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
4 июн 2016
:
RAMMSTEIN открыли летний тур
3 июн 2016
:
RAMMSTEIN исполнили новый трек
14 апр 2016
:
Гитарист RAMMSTEIN в новой песне Tomoyasu Hotei
11 апр 2016
:
RAMMSTEIN подали иск против правительственного учреждения Германии
4 ноя 2015
:
Трейлер нового бокс-сета RAMMSTEIN
14 окт 2015
:
Виниловый бокс-сет RAMMSTEIN в декабре
7 окт 2015
:
RAMMSTEIN вновь в деле!
7 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN
25 сен 2015
:
Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN
16 сен 2015
:
Трейлер документального фильма RAMMSTEIN
26 авг 2015
:
Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN
14 авг 2015
:
Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN
14 авг 2015
:
Новый DVD RAMMSTEIN выйдет в сентябре
5 авг 2015
:
Трейлер от RAMMSTEIN
28 июн 2015
:
RAMMSTEIN соберутся в сентябре
29 окт 2014
:
Гитарист RAMMSTEIN RICHARD Z. KRUSPE: "Рок не мёртв, но он проходит стадию паршивого качества"
27 окт 2014
:
RICHARD KRUSPE не получал удовольствия от студийной работы c RAMMSTEIN
22 сен 2014
:
Гитарист RAMMSTEIN: «У нас нет планов на новый альбом или тур»
12 сен 2014
:
RAMMSTEIN взяли паузу
4 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN
30 июн 2013
:
Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN
18 апр 2013
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
22 мар 2013
:
Новое видео RAMMSTEIN
12 янв 2013
:
Выход нового DVD RAMMSTEIN отложен
14 дек 2012
:
Новое видео RAMMSTEIN
7 дек 2012
:
Новое видео RAMMSTEIN
23 ноя 2012
:
RAMMSTEIN выпустят сборник клипов и новый сингл
21 сен 2012
:
RAMMSTEIN выступят на DOWNLOAD, WACKEN OPEN AIR
21 сен 2012
:
RAMMSTEIN - хедлайнер юбилейного фестиваля "Рок над Волгой"
29 авг 2012
:
Стрелок-подросток в Балтиморе был "одержим" RAMMSTEIN
23 мар 2012
:
RAMMSTEIN выступили с Marilyn'ом Manson'ом на ECHO 2012
17 фев 2012
:
APOCALYPTICA присоединилась на сцене к RAMMSTEIN
6 дек 2011
:
RAMMSTEIN удостоились «мавзолея» в Берлине
5 дек 2011
:
Промо-видео нового сборника RAMMSTEIN
19 ноя 2011
:
Рассказ о съемках нового видео RAMMSTEIN
11 ноя 2011
:
Новое видео RAMMSTEIN
7 ноя 2011
:
Видео с первого концерта нового тура RAMMSTEIN
7 ноя 2011
:
Промо нового видео RAMMSTEIN
29 окт 2011
:
Компиляция RAMMSTEIN выйдет в декабре
27 окт 2011
:
Новый сингл RAMMSTEIN выйдет в ноябре
26 авг 2011
:
DEATHSTARS на разогреве у RAMMSTEIN
17 июн 2011
:
Лучшее от RAMMSTEIN
22 май 2011
:
RAMMSTEIN в 'Jimmy Kimmel Live!'
8 май 2011
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
21 апр 2011
:
RAMMSTEIN получили Golden Gods Awards
20 дек 2010
:
RAMMSTEIN планируют выпуск DVD и сборника лучших вещей
12 дек 2010
:
Видео с выступления RAMMSTEIN
14 окт 2010
:
Концерт RAMMSTEIN в Нью-Йорке распродан за 30 минут
23 апр 2010
:
Новое видео RAMMSTEIN
24 фев 2010
:
RAMMSTEIN записали «Pussy» для русских
30 янв 2010
:
Новый сингл RAMMSTEIN
21 янв 2010
:
Очередной концерт RAMMSTEIN будет подвергнут цензуре?
21 дек 2009
:
Новое видео RAMMSTEIN
23 ноя 2009
:
Paul Landers (RAMMSTEIN): «У нас настолько дурная репутация в Германии, что хуже где-либо в другом месте она быть уже не может»
17 ноя 2009
:
Видео с концерта RAMMSTEIN
10 ноя 2009
:
Новый альбом RAMMSTEIN попал в список запрещённых в Германии
29 окт 2009
:
Новый альбом RAMMSTEIN попал в 20 лучших
23 окт 2009
:
Закулисные съёмки нового видео RAMMSTEIN
29 сен 2009
:
Бокс-сет RAMMSTEIN
29 сен 2009
:
Гитарист RAMMSTEIN рассказал о клипе на песню "Pussy"
24 сен 2009
:
Бонус-треки к новому альбому RAMMSTEIN
16 сен 2009
:
Новый клип RAMMSTEIN "Pussy" в сети
9 сен 2009
:
Подробности о новом альбоме RAMMSTEIN
8 сен 2009
:
Обложка нового сингла RAMMSTEIN
2 сен 2009
:
Первый сингл RAMMSTEIN выйдет в этом месяце
28 авг 2009
:
Еще один потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN
20 авг 2009
:
Потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN
20 июл 2009
:
Новая песня RAMMSTEIN просочилась в сеть
24 апр 2009
:
Новости о новом альбоме RAMMSTEIN
19 фев 2009
:
RAMMSTEIN начнут микширование в марте
31 дек 2008
:
RAMMSTEIN завершили первый этап записи
24 ноя 2008
:
Новый альбом RAMMSTEIN выйдет не раньше осени
18 ноя 2008
:
RAMMSTEIN в студии
30 ноя 2007
:
Гитарист RAMMSTEIN о своем проекте EMIGRATE
18 июл 2007
:
Менеджмент RAMMSTEIN опроверг информацию об уходе вокалиста
25 май 2007
:
RAMMSTEIN приступили к записи нового альбома
16 мар 2007
:
RAMMSTEIN номинированы на German ECHO Award
23 окт 2006
:
Подробности о DVD RAMMSTEIN "Völkerball"
17 окт 2006
:
RAMMSTEIN выпустят DVD в ноябре
6 сен 2006
:
RAMMSTEIN: Новый DVD на подходе
5 фев 2006
:
RAMMSTEIN: обложка и трек-лист сингла "Mann Gegen Mann"
29 янв 2006
:
RAMMSTEIN: сингл "Mann Gegen Mann" выйдет в марте
16 дек 2005
:
RAMMSTEIN: полная версия 'Rosenrot' в сети
15 окт 2005
:
RAMMSTEIN готовят клип "Mann Gegen Mann"
6 окт 2005
:
RAMMSTEIN: детали о новом альбоме
22 сен 2005
:
Новое видео RAMMSTEIN в сети
8 сен 2005
:
RAMMSTEIN: новые сэмплы
20 авг 2005
:
RAMMSTEIN обьявили название нового альбома
28 июн 2005
:
RAMMSTEIN: новые подробности о "Reise, Reise (Vol.2)"
15 июн 2005
:
RAMMSTEIN: новый альбом уже в сентябре
3 май 2005
:
RAMMSTEIN: японский релиз "Reise, Reise"
сегодня
Профессиональное видео полного выступления RAMMSTEIN'16
Профессиональное видео полного выступления RAMMSTEIN, состоявшегося в рамках фестиваля Pinkpop 2016, доступно для просмотра ниже:
0:01 - Ramm4
6:08 - Reise, Reise
10:28 - Hallelujah
14:44 - Zerstoren
19:05 - Keine Lust
23:12 - Feuer Frei!
26:54 - Seemann
32:35 - Ich tu dir weh
39:24 - Du riechst so gut
44:50 - Mein Herz brennt
49:46 - Links 2-3-4
54:50 - Ich will
59:07 - Du hast
1:04:26 - Stripped
1:12:45 - Amerika
1:17:25 - Engel
1:22:53 - Sonne
