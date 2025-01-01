сегодня



Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER



Профессиональное видео полного выступления KANONENFIEBER, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:



00:01-04:46 : Menschenmühle

05:04-09:34 : Sturmtrupp

10:46-18:27 : Der Füsilier I

19:20-25:10 : Der Maulwurf

25:39-30:32 : Panzerhenker

32:20-36:24 : Kampf und Sturm

36:32-40:25 : Z-Vor!

40:36-46:45 : Die Havarie

48:28-55:15 : Ausblutungsschlacht





просмотров: 87

