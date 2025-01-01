×
все новости группы
Ryujin
Япония
Death Metal
http://www.gyze.jp/
Facebook:
https://www.facebook.com/ryujinbandjp
26 дек 2025
:
Гитарист RYUJIN исполняет Бетховена
7 апр 2025
:
Гитарист RYUJIN исполняет CHILDREN OF BODOM
12 мар 2025
:
Гитарист RYUJIN исполняет CHILDREN OF BODOM
25 фев 2025
:
Гитарист RYUJIN выпускает сборник кавер-версий CHILDREN OF BODOM
30 дек 2024
:
RYUJIN почтили память Алекси Лайхо
12 янв 2024
:
Новое видео RYUJIN
7 дек 2023
:
Новое видео RYUJIN
10 ноя 2023
:
Новое видео RYUJIN
30 сен 2023
:
Демонстрационное видео от RYUJIN
13 сен 2023
:
Новое видео RYUJIN
2 фев 2023
:
RYUJIN на Napalm Records
15 мар 2022
:
Новое видео GYZE
29 мар 2021
:
Новое видео GYZE
27 фев 2021
:
Новое видео GYZE
2 фев 2021
:
Новое видео GYZE
5 июл 2019
:
Новое видео GYZE
12 июн 2018
:
Новое видео GYZE
12 сен 2015
:
Новое видео GYZE
3 сен 2015
:
Новое видео GYZE
31 июл 2015
:
Видео полного выступления GYZE
17 фев 2015
:
Детали нового альбома GYZE
8 сен 2014
:
Новое видео GYZE
21 май 2013
:
GYZE на Coroner Records
сегодня
Гитарист RYUJIN исполняет Бетховена
Moonlight Sonata 3rd Mov. ft. Principal Cellist Wataru Mukai, новое видео от RYOJI SHINOMOTO, доступно для просмотра ниже.
http://www.gyze.jp/
