Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Ryujin

26 дек 2025 : 		 Гитарист RYUJIN исполняет Бетховена

7 апр 2025 : 		 Гитарист RYUJIN исполняет CHILDREN OF BODOM

12 мар 2025 : 		 Гитарист RYUJIN исполняет CHILDREN OF BODOM

25 фев 2025 : 		 Гитарист RYUJIN выпускает сборник кавер-версий CHILDREN OF BODOM

30 дек 2024 : 		 RYUJIN почтили память Алекси Лайхо

12 янв 2024 : 		 Новое видео RYUJIN

7 дек 2023 : 		 Новое видео RYUJIN

10 ноя 2023 : 		 Новое видео RYUJIN

30 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео от RYUJIN

13 сен 2023 : 		 Новое видео RYUJIN

2 фев 2023 : 		 RYUJIN на Napalm Records

15 мар 2022 : 		 Новое видео GYZE

29 мар 2021 : 		 Новое видео GYZE

27 фев 2021 : 		 Новое видео GYZE

2 фев 2021 : 		 Новое видео GYZE

5 июл 2019 : 		 Новое видео GYZE

12 июн 2018 : 		 Новое видео GYZE

12 сен 2015 : 		 Новое видео GYZE

3 сен 2015 : 		 Новое видео GYZE

31 июл 2015 : 		 Видео полного выступления GYZE

17 фев 2015 : 		 Детали нового альбома GYZE

8 сен 2014 : 		 Новое видео GYZE

21 май 2013 : 		 GYZE на Coroner Records
Гитарист RYUJIN исполняет Бетховена



Moonlight Sonata 3rd Mov. ft. Principal Cellist Wataru Mukai, новое видео от RYOJI SHINOMOTO, доступно для просмотра ниже.




Сообщений нет

просмотров: 129

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
