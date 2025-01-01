Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Новости
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



27 дек 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оркестром

25 дек 2025 : 		 ALICE COOPER: «ИИ-сус — ядро всего!»

18 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оригинальными участниками

15 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER: «Голоса я не терял никогда»

12 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»

31 окт 2025 : 		 ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу

8 окт 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP

2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER

22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER выступил с оркестром



Видео с выступления ALICE COOPER в рамках "Night Of The Proms", доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 133

 ||| =]
[=     =]
