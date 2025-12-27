сегодня



MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью прокомментировал свое прослушивание в группу OZZY OSBOURNE в конце 80-х:



«Они действительно позвонили мне, когда я жил в Сан-Франциско. В то время я был в CACOPHONY и совершенно без денег, почти бездомен. Но [жена и менеджер Оззи] Шэрон Осборн позвонила мне и сказала, что если я захочу поехать в Лос-Анджелес, они отвезут меня в Лос-Анджелес на прослушивание. Я такой: "Вау, это круто". Итак, я прошел прослушивание и сыграл. Я думал, что проделал хорошую работу. Но на самом деле я не очень соответствовал настроению группы. Это были настоящие парни в стиле Лос-Анджелес-металл, с напульсниками и в футболках с Джеком Дэниелом, и все они были приодеты для репетиции. И я понимал, что делаю это для шоу, но на репетиции они были в ковбойских шляпах и всевозможных ожерельях и драгоценностях. Все были в стиле рок-группы Sunset Strip. А я пришел в футболке и джинсах. Я выглядел как обычный парень, ожидающий автобус или что-то в этом роде.



Я сыграл, и, по-моему, все прошло хорошо. И, на мой взгляд, это реально звучало прекрасно, и никаких проблем не возникло. Я выучил где-то четыре песни, и мы исполняли их — бам, бам, бам, и все было отлично. Но мы были в неком репетиционном зале. Там было полно конвертов с кассетами и резюме, так что, наверное, они перепробовали сотни парней. И я так и не получил от них ответа. В итоге Zakk получил работу. И он был просто великолепен. Он был намного лучше, чем я мог бы представить на том прослушивании. Он был просто великолепен, и он реально хорошо играет. Я вроде и понимал это, но также думал: "Что ж, я хорошо поработал, но не думаю, что эти парни [выберут меня]". Они, вероятно, пошли пить и веселиться сразу после репетиции, а я был настоящим паинькой. Реально скучно!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 71

