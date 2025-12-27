Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Ozzy Osbourne

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи
MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью прокомментировал свое прослушивание в группу OZZY OSBOURNE в конце 80-х:

«Они действительно позвонили мне, когда я жил в Сан-Франциско. В то время я был в CACOPHONY и совершенно без денег, почти бездомен. Но [жена и менеджер Оззи] Шэрон Осборн позвонила мне и сказала, что если я захочу поехать в Лос-Анджелес, они отвезут меня в Лос-Анджелес на прослушивание. Я такой: "Вау, это круто". Итак, я прошел прослушивание и сыграл. Я думал, что проделал хорошую работу. Но на самом деле я не очень соответствовал настроению группы. Это были настоящие парни в стиле Лос-Анджелес-металл, с напульсниками и в футболках с Джеком Дэниелом, и все они были приодеты для репетиции. И я понимал, что делаю это для шоу, но на репетиции они были в ковбойских шляпах и всевозможных ожерельях и драгоценностях. Все были в стиле рок-группы Sunset Strip. А я пришел в футболке и джинсах. Я выглядел как обычный парень, ожидающий автобус или что-то в этом роде.

Я сыграл, и, по-моему, все прошло хорошо. И, на мой взгляд, это реально звучало прекрасно, и никаких проблем не возникло. Я выучил где-то четыре песни, и мы исполняли их — бам, бам, бам, и все было отлично. Но мы были в неком репетиционном зале. Там было полно конвертов с кассетами и резюме, так что, наверное, они перепробовали сотни парней. И я так и не получил от них ответа. В итоге Zakk получил работу. И он был просто великолепен. Он был намного лучше, чем я мог бы представить на том прослушивании. Он был просто великолепен, и он реально хорошо играет. Я вроде и понимал это, но также думал: "Что ж, я хорошо поработал, но не думаю, что эти парни [выберут меня]". Они, вероятно, пошли пить и веселиться сразу после репетиции, а я был настоящим паинькой. Реально скучно!»




27 дек 2025
olly71
Если бы Фридмана тогда взяли бы к Оззи то тогда в Мегу пришлось бы брать Дайма и тогда Пантере бы пришёл крындец. И где бы тогда сейчас зарабатывал себе на пенсию Зак Уалд ?
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
