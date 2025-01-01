сегодня



Вокалист SAXON считает, что застолбил имя в 1981



BIFF BYFORD в интервью Metal Hammer рассказал о том, что вдохновило его на создание "Denim And Leather":



«Что ж, я по-прежнему считаю, что это гимн для поклонников металла по всему миру. Это важная песня. Ну, на самом деле, я пишу тексты песен о зрителях, и я считаю, что это была одна из первых песен, для которой мы реально подтянули фанатов — по почте, письмами и телефону. В то время это было для нас чем-то грандиозным. Некоторым людям это не очень понравилось, но мы подумали: "К черту все это". Давайте сделаем это. Это песня о фанатах, так что давайте включим и фанатов". И это хороший грув.



В то время мы были большими поклонниками MONTROSE, первого альбома MONTROSE. У них была песня под названием "Rock Candy", и нам очень понравился барабанный ритм. Так что мы взяли этот стиль за основу "Denim And Leather". Так что, да, это было здорово, здорово, здорово. Людям это понравилось. Вероятно, это самый успешный альбом из трех — "Wheels Of Steel", "Strong Arm Of The Law" и "Denim And Leather". Потому что на нем были две другие важные песни: "Never Surrender" и "And The Bands Played On"».



Говоря о связи SAXON с байкерской сценой, в частности, о том, что на задней обложке альбома "Denim And Leather" была фотография участников группы на мотоциклах, Biff сказал:



«Ну, мы были байкерской группой — с моей точки зрения, на самом деле, потому что я был заядлым байкером. [Я] и сейчас им остаюсь. Мне нравятся мотоциклы. На данный момент у меня нет ни одного. Но, да, у меня были сотни мотоциклов. Так что я просто пел, потому что в детстве все было связано с мотоциклами, с тем, что они помогают машинам ехать быстрее. Мой брат был большим любителем машин. Итак, с тех пор я просто писал о своей жизни и жизни моих друзей. И я просто думаю, что вся концепция группы в то время заключалась в том, чтобы писать о вещах, которые нам нравились. Поэтому я считаю, что вдохновением для создания "Denim And Leather" послужило то, что к 1981 году мы были довольно популярны в Великобритании и Европе, и, быть может, это была одна из самых ярких и известных групп среди более молодых. И [я хотел] спеть песню о зрителях. А поскольку в то время все начали носить джинсовые куртки с обрезанными рукавами и кожаные куртки, это стало чем-то вроде униформы. Я к тому, что в 90-х это немного отошло в прошлое, но за последние 10 лет, это снова вернулось, и многие молодые фанаты носят подобные кожанки. Так что это здорово — действительно здорово быть причастным к этому движению. Вы можете увлекаться хардкор-металом, дэт-металлом или классическим металлом — это не имеет значения, главное, чтобы на вас была куртка с нашивками ваших любимых групп. Это самое главное!»



На вопрос о том, насколько важной была песня "Denim And Leather" для SAXON, Biff ответил:



«Пожалуй, она была довольно важна для нас. У нас очень быстро вышло три альбома — один в 79-м, в конце 79-го, два в 1980-м и один в 81-м, "Denim And Leather". Так что, полагаю, это было очень важно для нашего роста».



Что касается сценической одежды SAXON, в частности того факта, что позже участники группы стали носить спандекс и кроссовки, Biff сказал:



«По правде говоря, это было не так уж важно. В те времена мы носили только джинсы и кожаные куртки. Я думаю, мода на спандекс началась задолго до этого. Так что мы просто подражали группам, которые носили их в то время, на самом деле, с 70-х. Но в основном это были кожаные куртки, на самом деле — черные футболки и косухи; это была наша униформа. И патронташ. В то время я и Лемми [MOTÖRHEAD] были довольно известны тем, что носили патронташ. Но, да, это был хороший образ. Он был байкерским, но не слишком экстремальным. Лемми был таким же. Не думаю, что Лемми на самом деле был байкером, но он ассоциировался с таким образом. Я имею в виду, что у него действительно был мотоцикл, но я не думаю, что он ездил на нем. Так что, да, "Denim And Leather", на обратной стороне была наша фотография на мотоциклах, так что это немного нас спалило, правда»



После того, как интервьюер отметил, что джинсово-кожаный стиль стал символом перехода хэви-метала в мейнстрим, Biff согласился с ним.



«Да, я реально сшил кое-какие джинсовые вещи для этого тура, но это были просто куртки с такой отделкой на спине. И я думаю, что с годами этот образ стал культовым для метала и хард-рока. Так что, да, я думаю, мы положили начало отличной тенденции. Это уже было, но мы как бы все это застолбили для всех, этой песней и этим альбомом… Я имею в виду, что эта песня известна во всем мире, но не все знают, что это наша песня. Но они все знают эту песню!»







